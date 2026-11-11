MPR Belum Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Muzani: Dengar Aja Belum Apalagi Lihat

PONTIANAK POST – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini muncul setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran mundur dari jabatan wakil presiden, Rabu (11/11).

"Saya belum dengar, saya belum lihat," kata Muzani seusai menghadiri puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta.

Advertisement Muzani menegaskan, dirinya belum mengetahui adanya surat tersebut. Karena itu, MPR belum dapat mengambil keputusan atau menentukan langkah terkait kabar pengunduran diri Gibran.

"Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar aja belum apalagi lihat," ujarnya.

Pernyataan Muzani menjadi penting karena pengunduran diri wakil presiden tidak cukup hanya berdasarkan kabar atau pernyataan pihak lain. Proses pemberhentian maupun pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi.

Advertisement Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. Saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu, Budi Arie hanya menjawab singkat, "Betul."

Namun, belum ada penjelasan resmi mengenai keberadaan surat pengunduran diri tersebut maupun tahapan administrasi yang telah ditempuh. Pengakuan Muzani memperlihatkan bahwa kabar tersebut belum disertai dokumen yang diketahuinya sebagai Ketua MPR.

Di sisi lain, dinamika politik di DPR justru bergerak melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak tersebut sebagai bagian dari proses politik untuk memakzulkan Gibran.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan HMP akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11). Dokumen dukungan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan.