Wapres Gibran Resmi Mundur, Temui Pimpinan MPR Minta Surat Pengunduran Diri Segera Diproses

PONTIANAK POST – Masa jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia akhirnya resmi berakhir melalui pengajuan dokumen pengunduran diri secara langsung. Keputusan bersejarah ini dikonfirmasi usai dirinya mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11).

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan adanya pertemuan krusial yang mengagendakan penyerahan surat pengunduran diri tersebut. "Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani dilansir dari Jawapos (Grup Pontianak Post).

Sebelum melangkah ke Senayan, proses administratif pengunduran diri ini ternyata telah lebih dulu ditempuh di tingkat eksekutif. "Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ungkap Muzani.

Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Gibran menunjukkan ketegasannya agar keputusan mundurnya dari kursi RI 2 tidak ditunda-tunda. "Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," ujarnya.

Merespons permintaan sang wakil presiden, jajaran pimpinan MPR segera tancap gas untuk menggelar rapat internal sesuai koridor konstitusi yang berlaku. Agenda ini nantinya akan disusul dengan mekanisme rapat gabungan yang secara khusus melibatkan para pimpinan fraksi di MPR serta perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Advertisement Muzani menegaskan bahwa seluruh proses peralihan pucuk pimpinan ini akan dikawal ketat agar tidak melenceng dari amanat undang-undang. "Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," jelasnya.