Resmi Mundur, Gibran Tinggalkan Istana Wakil Presiden Usai Temui Pimpinan MPR RI di Senayan

PONTIANAK POST – Gibran Rakabuming Raka resmi meninggalkan Istana Wakil Presiden pada Kamis (12/11) siang. Langkah perpisahan emosional ini dilakukannya sesaat setelah dirinya merampungkan manuver politik untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kepada jajaran pimpinan MPR RI.

Tepat pada pukul 14.12 WIB, sosok Gibran yang masih berbalut setelan jas hitam elegan, kemeja putih, lengkap dengan dasi merahnya tampak melangkah keluar dari dalam gedung. Di tengah momen krusial tersebut, ia bahkan masih menyempatkan diri untuk menghampiri lautan ratusan pendukung setianya yang telah lama memadati pelataran istana.

Suasana haru pun tak terelakkan ketika massa pendukung tampak saling berdesakan demi bisa menjabat tangan sang tokoh secara langsung, sekaligus meneriakkan kalimat dukungan moral. Di bawah pengawalan ekstra ketat pasukan pengamanan, Gibran berjalan kaki menyusuri jarak sekitar 100 meter menuju kendaraan roda empat yang telah menantinya di area parkir.

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Tepat pada pukul 14.20 WIB, momen perpisahan itu akhirnya ditutup saat Gibran melesat meninggalkan Istana Wakil Presiden. Ia tampak menumpangi mobil Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid berwarna hitam pekat yang mengusung nomor polisi B 2015 UYZ.

Hingga kendaraan mewah tersebut beranjak menjauh dari lokasi, Gibran dilaporkan sama sekali tidak melontarkan sepatah kata pun kepada barisan awak media yang telah lama menunggunya. Belum diketahui secara pasti ke mana arah tujuan perjalanan tokoh politik muda tersebut setelah resmi menanggalkan jabatan tertingginya di republik ini.

Advertisement Keputusan besar untuk mundur dari tampuk kekuasaan ini sejatinya telah diambil Gibran secara bertahap sejak satu hari sebelumnya. Hal ini terbukti dari langkah awalnya saat menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11) pagi.

Menuntaskan kewajiban administratif tersebut, Gibran kemudian bertolak menuju Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis siang sekitar pukul 11.17 WIB. Kedatangannya yang terlihat hanya dikawal oleh dua orang ajudan pribadi itu langsung disambut hangat oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

Pucuk pimpinan lembaga legislatif tersebut lantas mengonfirmasi langsung esensi dari kedatangan Gibran seusai menggelar pertemuan secara tertutup. "Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani dilansir dari Jawapos (Grup Pontianak Post.