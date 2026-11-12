Tanggapi Pengunduran Diri Wapres Gibran, Prabowo: Saya Terima Surat Ini dengan Berat Hati

PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto secara resmi merespons langkah politik Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan untuk mundur dari posisi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia pada Kamis (12/11). Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara Jakarta, kepala negara menyatakan bahwa keputusan besar tersebut terpaksa diterimanya dengan perasaan yang sangat berat.

Keterangan resmi ini dilontarkan langsung oleh sang presiden menyikapi tajamnya dinamika politik nasional yang bergulir belakangan ini. Ia mengungkapkan bahwa pada pukul 10.15 WIB, dirinya telah menggelar pertemuan empat mata bersama Gibran sekaligus menerima langsung dokumen pengunduran diri dari jabatan wapres yang telah diemban sejak Oktober 2024 lalu.

Meskipun merasa kehilangan rekan kerjanya di pemerintahan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tetap menghargai pilihan politik yang ditempuh oleh pendampingnya tersebut. "Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ucap Presiden Prabowo dilansir dari Jawapos (Grup Pontianak Post).

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Menurut kacamata presiden, langkah taktis Gibran ini justru memperlihatkan tingginya sikap kesatria, rasa tanggung jawab, serta jiwa kenegarawanan seorang pemimpin. Prabowo memuji inisiatif Gibran yang memilih untuk menemuinya secara langsung demi menyerahkan mandat tersebut, sebelum akhirnya bertolak menuju gedung MPR guna menuntaskan hal serupa.

Pemimpin negara tersebut menilai bahwa keberanian untuk berhadapan langsung dengan atasan di saat krisis merupakan kualitas kepemimpinan yang langka. "Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun bisa saja beliau mengutus orang lain untuk menyampaikan surat. Beliau datang menghadap saya sendiri dan beliau juga datang ke MPR sendiri. Dan hari ini, sekarang ini, beliau bersama saya menghadapi saudara-saudara sebangsa dan setanah air," lanjut Prabowo.

Advertisement Berkaca dari keteguhan hati tersebut, Prabowo meyakini bahwa Gibran mampu melewati gelombang ujian berat hari-hari ini dengan sangat tegar. Keputusannya untuk secara sukarela menanggalkan kursi dan jabatan wapres dinilai sebagai manifestasi nyata dari kedewasaan berpolitik di tengah pusaran krisis kepemimpinan.

Presiden lantas menaruh harapan besar agar kiprah tokoh politik muda tersebut tidak berhenti begitu saja selepas meletakkan jabatannya di pemerintahan pusat. "Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya," ujarnya.

Lebih dari sekadar simpati politik, Prabowo berjanji akan terus memberikan dukungan moril yang tak terhingga kepada Gibran beserta seluruh keluarganya. Mengingat dirinya juga pernah terpuruk di masa-masa sulit, presiden tak luput mendoakan agar putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu senantiasa diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan ini.