Kapolri Suyudi Sebut End User, Dalang Penyadapan Berhenti di Listyo

PONTIANAK POST – Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga menjadi pihak yang memerintahkan penyadapan ilegal terhadap sejumlah target, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan mahasiswa. LSP juga disebut menerima langsung hasil akhir pemantauan atau berperan sebagai end user.

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan, LSP bersama tiga perwira tinggi Polri berinisial AS, EH, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.

Advertisement “Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, Red.), AS,” kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut Suyudi, LSP tidak hanya diduga menentukan target dan memerintahkan penyadapan, tetapi juga menerima laporan hasil pemantauan. Peran tersebut diduga berkaitan dengan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Sementara itu, SU yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri. SU disebut memberikan persetujuan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada LSP.

Advertisement Laporan tersebut berupa laporan harian dan analisis hasil penyadapan yang disusun Kabag Mon.

Tersangka EH, yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari SU atas arahan LSP. EH kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Adapun AS menjabat Plt Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Dia diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK melakukan surveillance atau pengawasan terhadap target.