Perpisahan Gibran: Puluhan Gerobak Makanan Diserbu, Jokowi Ingatkan Jabatan Hanya Sementara

PONTIANAK POST – Suasana berbeda terlihat di halaman Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11) pagi. Puluhan gerobak makanan berjajar, menawarkan beragam menu gratis kepada warga dan relawan yang datang. Di tengah kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, suasana di sekitar istana justru ramai oleh aktivitas makan bersama.

Aneka makanan dan minuman tersaji. Mulai es teh Solo, es kelapa muda, dan berbagai jenis kopi. Untuk makanan berat, pengunjung bisa memilih nasi goreng, soto ayam Surabaya, sate ayam, mi ayam, batagor, toge goreng, hingga rujak buah.

Advertisement Acara makan gratis itu mulai dibuka pukul 10.00 WIB. Waktu tersebut bertepatan dengan agenda Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana. Setelah itu, surat tersebut disampaikan kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen, Senayan.

Menjelang waktu Zuhur, Gibran kembali ke Istana Wapres. Kali ini, dia masuk melalui pintu selatan di Jalan Kebon Sirih, bukan dari Jalan Medan Merdeka Selatan seperti biasanya.

Kedatangannya disambut deretan gerobak makanan dan relawan yang terus berdatangan. Gibran melintasi area tersebut sebelum masuk ke ruang kerjanya. Dia juga sempat menyapa para relawan yang telah menunggu.

Advertisement Dalam pernyataan melalui rekaman video, Gibran menegaskan keputusan mundur dari jabatan Wakil Presiden merupakan sikap pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini mencuat.

”Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap dan sudah saya serahkan kepada pihak pengadilan,” tegas Gibran.

Dia juga membantah anggapan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk ketidaksanggupan menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Menurut Gibran, keputusan itu diambil agar pemerintahan Prabowo dapat berjalan lebih tenang, utuh, dan fokus ke depan.

”Terima kasih Indonesia dan sampai jumpa lagi,” ucapnya mengakhiri pernyataan.