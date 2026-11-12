Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Nasional

Prabowo Mengaku Berat Hati, Gibran Bilang Mundur Bukan Gara-Gara Ijazah

A
Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
PELUK PERPISAHAN: Presiden Prabowo Subianto memeluk Wakil Presiden Gibran Rakabuming usai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
PELUK PERPISAHAN: Presiden Prabowo Subianto memeluk Wakil Presiden Gibran Rakabuming usai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Advertisement

 

PONTIANAK POST – Babak politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai titik baru. Presiden Prabowo Subianto resmi menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden, Kamis (12/11). Keputusan tersebut disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, di tengah polemik persyaratan konstitusional pencalonan Gibran yang berkaitan dengan latar belakang pendidikannya.

Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, dia menyebut terdapat persoalan dalam pemenuhan persyaratan konstitusional yang menjadi pertimbangan Gibran mengundurkan diri.

Advertisement

"Terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita," kata Prabowo saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka.

Menurut Prabowo, Gibran merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sementara itu, perkembangan putusan hukum menunjukkan adanya kekurangan dalam pemenuhan persyaratan konstitusional.

Atas kondisi tersebut, Gibran memutuskan mengajukan pengunduran diri dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara. Prabowo menilai keputusan itu sebagai bentuk tanggung jawab.

Advertisement

"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan. Menurut dia, Gibran mendapat tugas memantau pelaksanaan program pemerintah di berbagai daerah.

Dalam dua tahun terakhir, Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta meninjau 303 proyek pemerintah. Prabowo memastikan tetap memberikan dukungan kepada Gibran meski keduanya tidak lagi bekerja dalam satu pemerintahan.

Gibran Bantah Mundur karena Ijazah

Sementara itu, Gibran menegaskan pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi sorotan publik.

Advertisement
Editor : Aristono Edi Kiswantoro
Bagikan:

Artikel Terkait

Mundur atau Makzul, Gibran Diminta Prabowo Fight di PTUN

Mundur atau Makzul, Gibran Diminta Prabowo Fight di PTUN

Gibran disebut sempat menyampaikan niat mundur kepada Prabowo, tetapi memilih melanjutkan perjuangan hukum terkait dokumen pendidikannya. Se

Bahlil: Golkar Kedepankan Praduga Tak Bersalah soal Polemik Ijazah Gibran

Bahlil: Golkar Kedepankan Praduga Tak Bersalah soal Polemik Ijazah Gibran

Bahlil Lahadalia menyatakan Golkar menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam polemik putusan MK

Perpisahan Gibran: Puluhan Gerobak Makanan Diserbu, Jokowi Ingatkan Jabatan Hanya Sementara

Perpisahan Gibran: Puluhan Gerobak Makanan Diserbu, Jokowi Ingatkan Jabatan Hanya Sementara

Mantan Presiden Joko Widodo mengingatkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, bahwa jabatan bersifat sementara menyusul keputusan Gibran mundur

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer