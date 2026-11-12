Prabowo Mengaku Berat Hati, Gibran Bilang Mundur Bukan Gara-Gara Ijazah

PONTIANAK POST – Babak politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai titik baru. Presiden Prabowo Subianto resmi menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden, Kamis (12/11). Keputusan tersebut disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, di tengah polemik persyaratan konstitusional pencalonan Gibran yang berkaitan dengan latar belakang pendidikannya.

Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, dia menyebut terdapat persoalan dalam pemenuhan persyaratan konstitusional yang menjadi pertimbangan Gibran mengundurkan diri.

Advertisement "Terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita," kata Prabowo saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka.

Menurut Prabowo, Gibran merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sementara itu, perkembangan putusan hukum menunjukkan adanya kekurangan dalam pemenuhan persyaratan konstitusional.

Atas kondisi tersebut, Gibran memutuskan mengajukan pengunduran diri dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara. Prabowo menilai keputusan itu sebagai bentuk tanggung jawab.

Advertisement "Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan. Menurut dia, Gibran mendapat tugas memantau pelaksanaan program pemerintah di berbagai daerah.

Dalam dua tahun terakhir, Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta meninjau 303 proyek pemerintah. Prabowo memastikan tetap memberikan dukungan kepada Gibran meski keduanya tidak lagi bekerja dalam satu pemerintahan.

Gibran Bantah Mundur karena Ijazah

Sementara itu, Gibran menegaskan pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi sorotan publik.