Mekanisme Pemilihan Wapres Baru dan Nama-Nama yang Beredar Sejauh Ini: Siapa Bakal Dampingi Prabowo?

PONTIANAK POST – Kursi Wakil Presiden (Wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru kalkulasi politik di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah nama mulai diperbincangkan, mulai dari Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Namun, siapa pun yang masuk bursa belum tentu menjadi pilihan akhir. Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua calon, sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menentukan satu orang untuk mengisi jabatan tersebut. Artinya, selain pertimbangan kapasitas dan kedekatan dengan Presiden, dukungan politik di parlemen menjadi faktor penting.

Advertisement Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, proses pengisian jabatan ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026. Pemerintah ingin mempercepat tahapan meskipun Presiden Prabowo memiliki agenda perjalanan ke luar negeri pada pekan depan.

Yusril mengungkapkan, dirinya telah bertemu Prabowo, Ketua MPR, serta pimpinan Komisi III DPR untuk membahas pengisian jabatan tersebut. Sesuai konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden baru. Namun, tenggat itu bukan berarti seluruh waktu harus dihabiskan.

"Memang ada sedikit terhalang karena Presiden ada agenda perjalanan ke luar negeri. Tapi, itu dalam tenggang 14 hari Presiden harus mengajukan calon," ungkap Yusril.

Advertisement Prabowo dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina pada 15–18 November, kemudian melanjutkan perjalanan ke Tiongkok untuk menghadiri KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 18–19 November.

Meski demikian, Yusril menyebut Presiden ingin mempercepat seluruh tahapan, termasuk pengajuan dua calon kepada MPR.

"Setelah menerima surat dari MPR, Presiden akan mengajukan dua nama calon wakil presiden," imbuhnya.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Gibran. Pimpinan MPR kemudian menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut dokumen tersebut.