Sejarah Mencatat Pasangan Gerindra-Gerindra Bukan Hal Mustahil, Ini Nama Potensial Pengganti Gibran

PONTIANAK POST – Peluang Partai Gerindra mengusung kader sendiri untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan dalam bursa calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Skenario tersebut bukan hal yang sepenuhnya baru dalam perjalanan politik Prabowo. Namun, kali ini situasinya berbeda: sejumlah nama dari lingkaran internal Gerindra justru disebut-sebut berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan.

Pengalaman Pilpres 2019 menjadi salah satu catatan menarik. Saat itu, Prabowo meminta Sandiaga Uno mundur dari Gerindra agar dapat diterima sebagai calon wakil presiden oleh partai-partai koalisi pengusung. Sandiaga yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra kemudian maju mendampingi Prabowo sebagai cawapres.

Advertisement Namun, status keanggotaan Sandiaga sempat menjadi penjelasan tersendiri. Pada September 2019, Sandiaga menyatakan dirinya tidak pernah menjalani proses pencabutan kartu tanda anggota (KTA) Gerindra. Ia menyebut hanya tidak aktif dalam kepengurusan partai selama Pilpres 2019.

Dengan demikian, pengalaman 2019 memperlihatkan bagaimana Prabowo pernah mengambil langkah politik untuk mengakomodasi kepentingan koalisi. Kini, kemungkinan mengusung kader Gerindra sendiri terbuka sebagai salah satu skenario, meski belum ada keputusan resmi mengenai sosok pengganti Gibran.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro, menyebut tiga nama dari Gerindra yang dapat diperhitungkan dalam pembicaraan tersebut. Mereka adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono.

Advertisement Menurut Agung, partai-partai yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 memiliki kesempatan menyampaikan nama kepada Presiden. Selain Gerindra, partai yang disebutnya memiliki peluang adalah Golkar, Partai Demokrat, dan PAN.

Di luar tiga nama tersebut, sejumlah figur lain dari lingkaran Gerindra dan pemerintahan Prabowo juga masuk dalam spekulasi. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Nama-nama itu muncul dalam pembicaraan sejumlah pengamat, bukan sebagai kandidat resmi yang telah ditetapkan partai maupun Presiden.

Dasco, Muzani, hingga Sugiono

Sufmi Dasco Ahmad memiliki posisi strategis di Gerindra sebagai Ketua Harian DPP. Ia juga menjabat Wakil Ketua DPR RI. Pengalamannya di parlemen dan peran dalam komunikasi politik partai membuat namanya masuk dalam daftar figur yang disebut pengamat.

Meski demikian, Dasco menegaskan pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran masih terlalu jauh. Ia menyatakan Gerindra menghormati langkah politik Gibran, tetapi belum membicarakan nama calon pengganti.