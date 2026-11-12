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Nasional

PDIP Pemenang Pileg: Tiga Nama Masuk Bursa Pengganti Gibran, Ada Nama Ahok?

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat pidato di acara Pelantikan Pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

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PONTIANAK POST – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu kekuatan politik yang berpotensi diperhitungkan dalam pembahasan calon pengganti Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Sebagai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki modal elektoral besar untuk ikut dalam dinamika politik pengisian kursi RI-2.

Sejumlah nama kader PDIP mulai diperbincangkan dalam bursa tersebut. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Tidak ada nama Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dalam perbincangan, kendati tokoh ini sangat populer.

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Ketiganya memiliki pengalaman berbeda di panggung politik dan pemerintahan. Puan memiliki pengalaman panjang di legislatif dan eksekutif, Ganjar pernah memimpin Jawa Tengah selama dua periode, sedangkan Pramono memiliki pengalaman panjang di parlemen dan pemerintahan pusat sebelum menjabat Gubernur Jakarta.

Perolehan suara partai besutan Megawati Soekarnoputri pada Pileg 2024 menjadi salah satu alasan partai ini diperhitungkan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), PDIP meraih 25.387.279 suara atau 16,72 persen suara sah nasional. Partai ini juga memperoleh 110 kursi DPR RI untuk periode 2024–2029, terbanyak dibandingkan partai politik lainnya.

Posisi tersebut menempatkan PDIP di atas Golkar yang meraih 102 kursi dan Gerindra dengan 86 kursi. Meski demikian, besarnya perolehan suara dan kursi parlemen tidak otomatis menjadikan PDIP berhak menentukan calon wakil presiden.

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Puan, Figur dari Lingkar Pimpinan Partai

Puan Maharani menjadi salah satu nama yang paling banyak disebut dalam pembicaraan mengenai pengganti Gibran. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu kini menjabat Ketua DPR RI periode 2024–2029.

Puan juga pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengalaman di kabinet dan parlemen membuatnya memiliki rekam jejak di dua cabang pemerintahan.

Ganjar dan Pramono Juga Masuk Pembicaraan

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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