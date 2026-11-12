Pengusung Utama Prabowo Saat Pilpres 2024, Cawapres Golkar Potensial Diusung

PONTIANAK POST – Partai Golkar menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan dalam pembahasan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain memiliki posisi besar di parlemen, partai berlambang pohon beringin itu merupakan salah satu pengusung utama pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.

Nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mulai masuk dalam bursa tokoh potensial pengganti Gibran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut disebut sejumlah pengamat sebagai salah satu figur yang dapat dipertimbangkan untuk mendampingi Prabowo.

Advertisement Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro, menyebut Golkar berpeluang menyampaikan nama kepada Presiden. Dalam pandangannya, Menteri ESDM dapat menjadi figur yang diajukan partai tersebut.

Sementara itu, pengamat politik Refly Harun secara khusus menyebut Bahlil sebagai salah satu ketua umum partai politik yang berpotensi masuk bursa pengganti Gibran. Selain Bahlil, Refly menyebut Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, dan Zulkifli Hasan.

Bahlil memiliki dua posisi strategis sekaligus, yakni Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM. Ia terpilih memimpin Golkar melalui Musyawarah Nasional XI pada Agustus 2024, menggantikan Airlangga Hartarto.

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Golkar memiliki modal politik besar dalam pembahasan pengisian jabatan wakil presiden. Pada Pileg 2024, partai ini meraih 23.208.654 suara atau 15,29 persen suara sah nasional.

Perolehan tersebut menempatkan Golkar di posisi kedua secara nasional setelah PDIP. Di DPR RI periode 2024–2029, Golkar memperoleh 102 kursi dari total 580 kursi.

Posisi tersebut memperkuat daya tawar Golkar dalam komunikasi politik di parlemen dan pemerintahan. Apalagi, partai ini menjadi salah satu kekuatan utama yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 bersama Gerindra, PAN, Demokrat, dan sejumlah partai lainnya.