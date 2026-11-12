KPK Dukung Polri Usut Dugaan Penyadapan Ilegal, Akui Jadi Salah Satu Korban

PONTIANAK POST - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegakkan hukum dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri berinisial LSP dan tiga tersangka lainnya.

Dukungan tersebut disampaikan setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa KPK menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

“KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11).

Budi mengatakan, KPK mendukung proses hukum tersebut karena dugaan penyadapan oleh LSP dan pihak lainnya terhadap orang-orang di lingkungan KPK tidak berkaitan dengan pengusutan perkara hukum.

“Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara, tetapi karena memang posisinya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan,” katanya.

KPK Belum Tahu Siapa yang Disadap

Budi mengatakan, hingga kini KPK belum memperoleh informasi dari Polri mengenai pimpinan maupun pegawai KPK yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

“Kami belum mendapatkan informasi terkait itu karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan,” ujarnya.

Meski demikian, KPK meyakini Polri akan menyampaikan perkembangan penyidikan kasus tersebut secara terbuka kepada publik.

“Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” katanya.

Ia menegaskan, pengungkapan perkembangan perkara tersebut menjadi kewenangan Polri. KPK menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Empat Orang Jadi Tersangka

Sebelumnya, Polri pada 3 dan 5 November 2026 mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU.

Dari empat tersangka tersebut, hanya SU yang belum ditahan karena sedang dalam kondisi sakit pascastroke.

Pada 10 November 2026, Polri menggelar sidang etik terhadap AS. Hasilnya, AS dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri.

Sementara itu, dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.