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Nasional

Duet Nasionalis-Religius Ideal, PKB hingga PAN Punya Peluang Isi Kekosongan Wapres

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026). (BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026). (BPMI Setpres)

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PONTIANAK POST – Komposisi nasionalis-religius berpeluang menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah partai yang memiliki basis pemilih Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN), memiliki modal politik untuk diperhitungkan.

Dari ketiga partai tersebut, nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memiliki catatan tersendiri. Duet Prabowo-Muhaimin bahkan hampir terwujud menjelang Pilpres 2024, ketika Gerindra dan PKB masih tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

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Saat itu, kedua partai telah membangun kerja sama politik dan membuka peluang memasangkan Prabowo dengan Muhaimin. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid pernah menyebut komposisi Prabowo-Cak Imin sebagai perpaduan nasionalis-religius, sipil-militer, serta tua-muda.

Bahkan pada Pilpres 2024 lalu, Muhaimin adalah salah satu nama yang berpeluang mendampingi Prabowo. Namun, dinamika koalisi berubah. Setelah Golkar dan PAN bergabung dengan KKIR, pembicaraan pasangan Prabowo-Muhaimin tidak berujung pada deklarasi. PKB kemudian bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Muhaimin maju sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Kini PKB menjadi bagian dari kabinet Prabowo. Cak Imin saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

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PKS, Peluang dari Jalur Politik Islam

Selain PKB, PKS juga dapat diperhitungkan dalam dinamika pengisian jabatan wakil presiden. Partai ini memiliki basis pemilih Islam dan kekuatan parlementer yang cukup besar, dengan 53 kursi DPR RI periode 2024–2029.

Meski demikian, PKS belum menyampaikan nama kader yang secara resmi diusulkan untuk menggantikan Gibran. Partai tersebut lebih dahulu menekankan kriteria figur yang akan mendampingi Prabowo.

Namun, partai yang sebelumnya mengusung Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024 itu belum mengumumkan langkah untuk mengajukan kader sendiri.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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