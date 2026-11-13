Bisakah Seskab Teddy Menjadi Wapres Pengganti Gibran?

PONTIANAK POST – Nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya ikut mencuri perhatian di tengah dinamika politik menyusul resmi mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) pada Kamis (12/11). Sosok yang selama ini dikenal dekat dengan Presiden Prabowo Subianto itu ramai diperbincangkan di media sosial dan masuk dalam spekulasi figur potensial pengganti Gibran.

Bukan politikus, bukan pula ketua umum partai. Teddy justru dikenal sebagai perwira TNI yang meniti karier dari lingkungan militer, menjadi ajudan presiden, hingga dipercaya mengelola koordinasi kerja kabinet di Istana. Kedekatannya dengan Prabowo menjadi salah satu faktor yang membuat namanya menarik diperbincangkan dalam bursa calon Wapres.

Advertisement Namun, perjalanan menuju kursi orang nomor dua di Indonesia tidak sesederhana popularitas di media sosial. Teddy masih berhadapan dengan sejumlah persoalan, terutama persyaratan usia, status sebagai prajurit aktif TNI, serta mekanisme pengisian jabatan Wapres melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dari Ajudan Jokowi ke Lingkaran Prabowo

Teddy memiliki perjalanan karier yang cukup menarik. Lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 14 April 1989, ia berasal dari keluarga militer. Ayahnya, Kolonel Infanteri (Purn) Giyono, sedangkan ibunya, Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan.

Advertisement Pendidikan militernya dimulai setelah menyelesaikan sekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Teddy kemudian masuk Akademi Militer dan lulus pada 2011.

Kariernya di lingkungan TNI Angkatan Darat dimulai dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia kemudian dipercaya mengemban sejumlah tugas, termasuk menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo pada periode 2014–2019.

Setelah itu, Teddy menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ketika Prabowo memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik sebagai Presiden, Teddy kembali dipercaya mendampinginya di Istana.

Kepercayaan tersebut mencapai babak baru ketika Prabowo menunjuk Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Ia dilantik pada 21 Oktober 2024 untuk mengisi posisi yang sebelumnya dijabat Pramono Anung.