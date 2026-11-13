Mendikdasmen Targetkan 100.000 Sekolah Direvitalisasi pada 2027, Daerah Diminta Ajukan Proposal

Advertisement Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti. (Antara)

PONTIANAK POST - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menargetkan sebanyak 100.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia direvitalisasi pada 2027. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan program tersebut dengan mengajukan proposal perbaikan sekolah.

“Tahun depan, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, insya Allah akan kita revitalisasi 100.000 sekolah,” kata Abdul Mu'ti di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11).

Pernyataan itu disampaikan saat Mendikdasmen melakukan kunjungan kerja ke Palu untuk meninjau revitalisasi sejumlah satuan pendidikan di wilayah tersebut.

Abdul Mu'ti mengimbau kepala daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan segera mempersiapkan pengajuan proposal. Langkah tersebut diperlukan agar sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat memanfaatkan program revitalisasi pada 2027.

Pemerintah Targetkan Semua Sekolah Direvitalisasi Sebelum 2029

Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan revitalisasi dapat diselesaikan sebelum 2029.

“Harapannya, sesuai arahan Bapak Presiden semua sekolah di tanah air dapat dibangun sebelum 2029 sehingga anak-anak kita aman dan nyaman saat belajar,” ujarnya.

Program revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Perbaikan fasilitas diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi siswa.

Sasaran Revitalisasi Sekolah 2026 Bertambah Jadi 80.744 Unit

Sebelum target 2027 diumumkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menambah sasaran revitalisasi satuan pendidikan pada 2026 sebanyak 9.000 unit.

Dengan penambahan tersebut, target revitalisasi meningkat dari 71.744 menjadi 80.744 satuan pendidikan.

Abdul Mu'ti berharap peningkatan sasaran program dapat memperluas pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.

Jika digabungkan dengan pelaksanaan program pada 2025, jumlah satuan pendidikan yang direvitalisasi selama 2025 dan 2026 diperkirakan mencapai sekitar 97.000 sekolah.