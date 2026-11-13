Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Peluang AHY Terganjal PAN dan Golkar

PONTIANAK POST - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai memiliki peluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, tetapi langkah politiknya berpotensi terganjal kepentingan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai AHY memiliki kapasitas dan tingkat penerimaan publik yang cukup tinggi untuk dipertimbangkan sebagai pendamping Prabowo.

Namun, menurut Dedi, penentuan wakil presiden tidak hanya bergantung pada popularitas dan kemampuan kandidat, melainkan juga kalkulasi serta kompromi politik antarkekuatan pendukung pemerintah.

Advertisement "Potensi dari sisi kapasitas memang AHY masuk opsi, penerimaan publik juga tinggi. Jika Presiden Prabowo menginginkan, AHY bisa saja diusulkan. Hanya saja, penentuannya tentu politis dan perlu mengakomodasi banyak pihak," kata Dedi dilansir JawaPos.com, Jumat (13/11/2026).

PAN dan Golkar Punya Kepentingan Politik

Advertisement Dedi menilai Prabowo harus memperhitungkan posisi PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan dan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

PAN dinilai memiliki catatan loyalitas terhadap Prabowo, sedangkan Golkar mempunyai kekuatan parlementer melalui jumlah kursi terbanyak di DPR di antara mitra koalisi pemerintah.

"PAN tercatat sebagai yang paling banyak memiliki bukti loyalitas kepada Prabowo, sementara Golkar punya kursi terbanyak di DPR di antara mitra koalisi," ujarnya.

Selain kedua partai tersebut, Gerindra juga memiliki peluang mendorong kader internal untuk mengisi posisi wakil presiden.

Dedi menjelaskan, Gibran sebelumnya bukan kader partai politik tertentu sehingga kondisi tersebut membuka ruang bagi Prabowo untuk mempertimbangkan figur dari internal Gerindra.

"Gibran bukan kader parpol mana pun sehingga memungkinkan bagi Presiden untuk mengusulkan nama cawapres dari internal Gerindra," jelasnya.