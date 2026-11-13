Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Nasional

Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Nama Yusril Muncul, Prabowo Jadi Penentu

Efprizan
Penulis: Efprizan
Yusril Ihza Mahendra bersama Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Rabu malam (4/11). Nama Yusril disebut masuk bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. (IG@yusrilihzamhd)
Yusril Ihza Mahendra bersama Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Rabu malam (4/11). Nama Yusril disebut masuk bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. (IG@yusrilihzamhd)

Advertisement

PONTIANAK POST - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons diplomatis namanya yang masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dengan menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Yusril menyatakan tidak ingin berspekulasi mengenai peluang dirinya menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia karena proses penentuan pengganti Gibran merupakan kewenangan konstitusional Presiden.

Dilansir dari Jawapos.com, Kamis (12/11/2026), Yusril menjelaskan Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Advertisement

Prabowo Konsultasi dengan Partai Koalisi

Yusril mengatakan Prabowo berencana membicarakan pengisian jabatan wakil presiden dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan dua kandidat kepada MPR.

Menurutnya, pembicaraan dengan kekuatan politik pendukung pemerintah merupakan bagian penting dalam proses menentukan sosok yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan.

Advertisement

Baca Juga: Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Peluang AHY Terganjal PAN dan Golkar

"Beliau akan berbicara dengan partai koalisi. Kapan, kami belum tahu. Tadi beliau mengatakan mungkin perlu berbicara dengan partai koalisi. Kita maklum dengan hal itu, tetapi pelaksanaannya sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," jelas Yusril.

Ketika ditanya mengenai namanya yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat, Yusril memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh.

"Saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Pada akhirnya kita serahkan kepada Bapak Presiden," katanya.

Presiden Berwenang Mengusulkan Dua Nama ke MPR

Yusril menegaskan penentuan dua calon wakil presiden pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

Kedua nama tersebut nantinya disampaikan kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.

Advertisement
Editor : Efprizan
Bagikan:

Artikel Terkait

Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Peluang AHY Terganjal PAN dan Golkar

Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Peluang AHY Terganjal PAN dan Golkar

Peluang AHY menjadi wapres pengganti Gibran menghadapi tantangan kepentingan PAN, Golkar, dan Gerindra dalam koalisi Prabowo.

Mundur atau Makzul, Gibran Diminta Prabowo Fight di PTUN

Mundur atau Makzul, Gibran Diminta Prabowo Fight di PTUN

Gibran disebut sempat menyampaikan niat mundur kepada Prabowo, tetapi memilih melanjutkan perjuangan hukum terkait dokumen pendidikannya. Se

MKK dan LPI Sunan Murya Anjongan Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa Indonesia

MKK dan LPI Sunan Murya Anjongan Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa Indonesia

MKK dan LPI Sunan Murya Anjongan menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa, persatuan, dan keutuhan NKRI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer