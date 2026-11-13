Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Pramono Anung dan Sufmi Dasco Ahmad Masuk Kandidat Kuat

PONTIANAK POST - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut sebagai salah satu figur yang berpeluang menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan tersebut.

Namun, Pramono belum memberikan tanggapan serius mengenai namanya yang masuk dalam bursa kandidat.

Ditemui wartawan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), Pramono hanya menjawab singkat sambil tertawa.

Advertisement "Pertanyaannya mantap banget," ujar Pramono, seperti diberitakan JawaPos.com, Jumat (13/11/2026).

Setelah menyampaikan jawaban tersebut, Pramono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ketika wartawan mencoba menggali tanggapannya.

Advertisement Pramono dan Dasco Dinilai Punya Peluang

Nama Pramono mencuat setelah Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memiliki profil yang dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi wakil presiden.

Dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Adib menilai sosok pengganti Gibran perlu mampu menjembatani kepentingan politik antarelite.

"Pertarungan elite ini yang bermasalah selama ini. Jadi wakil presidennya adalah wakil presiden yang bisa diterima oleh semua elite politik, terutama dalam koalisi," kata Adib.

Menurut Adib, penerimaan dari berbagai kelompok politik menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain kemampuan komunikasi politik, calon pengganti juga perlu memiliki kapasitas teknokratis yang kuat agar dapat membantu pelaksanaan pemerintahan.