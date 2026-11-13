Sindikat Tentara Bayaran Rusia Rekrut WNI Lewat Kekasih, Iming-imingi Jutaan Rupiah

Beberapa Warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran di Rusia usai direkrut sindikat internasional. (Antara)

PONTIANAK POST - Sindikat perekrut tentara bayaran Rusia diduga memanfaatkan kekasih perempuan warga negara Indonesia (WNI) untuk mencari calon anggota di Tanah Air. Para perekrut dijanjikan imbalan Rp5 juta hingga Rp7,5 juta untuk setiap orang yang berhasil diajak berangkat.

Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat mengungkap bahwa sebagian perempuan yang terlibat dalam perekrutan memiliki hubungan asmara dengan anggota sindikat yang lebih dulu berangkat ke Rusia.

Advertisement Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan, para perempuan tersebut mengaku ikut merekrut WNI untuk mencari dana pernikahan. Mereka juga dijanjikan imbalan berdasarkan jumlah orang yang berhasil direkrut.

"Rata-rata sebagian tersangka ini pacarnya sudah berangkat ke sana. Alasannya mereka ikut merekrut adalah untuk mencari dana pernikahan. Selain itu, mereka dijanjikan imbalan Rp5 juta hingga Rp7,5 juta untuk setiap orang yang berhasil direkrut," kata Nasriadi, Jumat (13/11).

Nasriadi menjelaskan, perekrutan bermula dari gelombang pertama WNI yang berangkat secara mandiri setelah mendapat ajakan melalui media sosial.

Setelah tiba di Rusia dan bergabung dengan kelompok tentara bayaran swasta, mereka diminta mengajak kerabat atau kekasih di Indonesia melalui sebuah aplikasi.

Dua tersangka perempuan, Niki yang ditangkap di Bali dan Jali yang ditangkap di Medan, disebut aktif merekrut calon korban setelah dihubungi kekasih mereka yang berada di Rusia.

"Jadi mereka (wanita) ini kekasihnya ada dalam sindikat itu," ujar Nasriadi.

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Sasar Warga yang Kesulitan Ekonomi

Polisi menyebut sindikat tersebut menyasar warga usia produktif di bawah 50 tahun, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi atau tergiur imbalan uang besar.

Sebanyak 15 WNI yang menjadi korban perekrutan diketahui tidak memiliki latar belakang militer maupun kepolisian. Mereka berasal dari berbagai pekerjaan, mulai dari mantan admin judi daring hingga pekerja serabutan.

"Mereka rata-rata mantan admin judi online di luar negeri, contohnya di Kamboja. Selain itu ada yang bekerja serabutan, pengangguran, karyawan swasta, buruh pabrik, hingga buruh harian lepas. Jadi sama sekali tidak ada yang berbasis militer atau polisi," kata Nasriadi.

Nasriadi mengungkapkan, sindikat tersebut awalnya telah menjaring 23 WNI. Dari jumlah itu, 15 orang sudah diberangkatkan ke Rusia menggunakan visa turis.

Sementara itu, delapan orang lainnya berhasil digagalkan keberangkatannya oleh petugas di bandara atau mengundurkan diri setelah mengetahui bahaya sindikat tersebut.