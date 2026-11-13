15 WNI Korban Rekrutmen Tentara Bayaran Rusia Bukan dari Kalangan Militer
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan sindikat perekrut menyasar warga berusia produktif di bawah 50 tahun. Sasaran utamanya adalah mereka yang mengalami kesulitan ekonomi atau tergiur imbalan uang besar.
"Mereka rata-rata mantan admin judi online di luar negeri, contohnya di Kamboja. Selain itu, ada yang bekerja serabutan, pengangguran, karyawan swasta, buruh pabrik, hingga buruh harian lepas. Jadi sama sekali tidak ada yang berbasis militer atau polisi," kata Nasriadi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (13/11).
Menurut Nasriadi, para pelaku memanfaatkan aplikasi bernama Workforce Command Center (WVCC) serta media sosial untuk menjaring calon korban dari berbagai negara. Perekrutan itu dilakukan untuk menutupi kekurangan personel peleton di medan perang akibat tingginya angka kematian.
Karena tidak memiliki kemampuan bertempur, para WNI tersebut terlebih dahulu mendapat pelatihan semimiliter dari sindikat.
Polisi menyebut sebuah rumah di Pemalang telah disiapkan sebagai lokasi pelatihan. Rumah tersebut disewa oleh tersangka warga negara asing (WNA) asal Ukraina berinisial IM bersama istrinya.
"Di Pemalang rumah tersebut sudah disiapkan untuk pelatihan. Rumah tersebut sudah disiapkan untuk pelatihan semimiliter," kata Nasriadi.
15 WNI Berangkat Menggunakan Visa Turis
Nasriadi mengatakan sindikat tersebut awalnya telah menjaring 23 WNI. Dari jumlah itu, 15 orang telah diberangkatkan ke Rusia menggunakan visa turis.
Sementara itu, delapan orang lainnya berhasil dicegah berangkat oleh petugas di bandara atau mengundurkan diri setelah mengetahui bahaya sindikat tersebut.
"Ada sebanyak 23 orang yang kita dapatkan, kemudian 15 yang telah berangkat," kata Nasriadi.*