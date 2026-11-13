Polisi Ungkap Peran WNA Rusia dan Ukraina Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran

Beberapa Warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran di Rusia usai direkrut sindikat internasional. (Antara)

PONTIANAK POST - Polres Metro Jakarta Barat mengungkap pembagian peran delapan tersangka dalam sindikat internasional yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia.

Jaringan ini melibatkan warga negara Rusia, Ukraina, dan Indonesia yang menjalankan tugas berbeda, mulai dari mengawasi keberangkatan hingga mencari calon korban di sejumlah daerah.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan jaringan lintas negara tersebut terbilang unik karena melibatkan pelaku asal Rusia dan Ukraina yang bekerja sama di Indonesia untuk merekrut korban, meskipun kedua negara sedang berkonflik.

"Jadi kalau di sana mereka berperang, di sini mereka sama-sama mencari, merekrut," kata Nasriadi saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat (13/11).

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Menurut Nasriadi, para tersangka memiliki pembagian tugas yang terstruktur. Peran mereka mencakup pengawasan keberangkatan, penyediaan akomodasi, hingga perekrutan calon korban di sejumlah daerah.

Tersangka pertama merupakan warga negara Rusia berinisial S. Ia disebut beberapa kali datang ke Indonesia untuk mengawasi keberangkatan para korban di bandara hingga memastikan mereka naik pesawat menuju Rusia melalui transit di Dubai.

"Tersangka pertama warga negara Rusia berinisial S yang bolak-balik ke Indonesia untuk mengawasi proses keberangkatan para korban di bandara hingga memastikan mereka naik pesawat menuju Rusia melalui transit di Dubai," kata Nasriadi.

Sementara itu, tersangka kedua adalah warga negara Ukraina berinisial IM alias Ifan. Ia bertugas memfasilitasi kebutuhan calon tentara bayaran, mulai dari pemesanan hotel, pemberian uang saku, hingga menyediakan rumah pribadinya di Pemalang, Jawa Tengah, sebagai tempat pelatihan semimiliter.

Pelatihan tersebut meliputi latihan fisik dan penggunaan senjata. IM menjalankan tugas itu bersama istrinya, Ales, yang merupakan WNI. Ales juga disebut merekrut calon korban dan menyiapkan tempat penginapan.

"Jadi IM ini dibantu istrinya, WNI bernama Ales, yang juga merekrut dan menyiapkan tempat penginapan bagi para korban," kata dia.

Polisi turut menangkap tiga WNI lain yang berasal dari kampung yang sama dengan Ales di Pemalang. Mereka adalah Amel, Sevia alias SA, dan AMR.

Ketiganya berperan berkomunikasi dengan calon korban serta menyiapkan sarana dan prasarana akomodasi sebelum keberangkatan.

Dua tersangka WNI lainnya bertugas merekrut calon korban di daerah berbeda. Keduanya disebut tergiur imbalan dari pasangan masing-masing yang lebih dulu berada di Rusia.

"Tersangka berinisial Niki ditangkap di Bali setelah merekrut WNI atas permintaan kekasihnya," kata Nasriadi.

Nasriadi menyebut Niki telah meninggal dunia di medan perang. Sementara itu, tersangka Jali ditangkap di Medan karena diduga melakukan perekrutan dengan modus serupa atas permintaan kekasihnya di Rusia.

Sebanyak 15 WNI Telah Diberangkatkan

Nasriadi mengatakan sindikat tersebut awalnya telah menjaring 23 WNI. Dari jumlah itu, 15 orang telah diberangkatkan ke Rusia menggunakan visa turis.

"Ada sebanyak 23 orang yang kita dapatkan, kemudian 15 yang telah berangkat," kata Nasriadi.