Polisi Ungkap WNI Tentara Bayaran Rusia Dikontrak hingga Akhir Perang atau Tewas

Tangkapan layar - Salah satu dari 15 WNI yang menjadi tentara bayaran di Rusia. (Antara)

Advertisement PONTIANAK POST - Polisi mengungkap warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia diduga dikontrak hingga tewas atau sampai perang dengan Ukraina berakhir. Ketentuan tersebut berbeda dari janji sindikat perekrut yang menawarkan kontrak selama satu tahun.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi mengatakan para WNI tersebut ditempatkan di garis depan medan tempur. Mereka juga dibatasi akses komunikasi dan informasinya agar tidak melarikan diri.

"Warga negara kita di sana terkurung, terkekang, dan mereka dikontrak sampai dengan mati, atau dikontrak sampai dengan usai peperangan antara Rusia dan Ukraina. Artinya mereka tidak bisa pulang. Kontrak setahun adalah iming-iming," kata Nasriadi di Jakarta, Jumat (13/11).

Advertisement Berdasarkan keterangan keluarga korban yang melapor ke kepolisian, sejumlah WNI yang telah diberangkatkan mengalami nasib tragis.

Beberapa di antaranya dilaporkan meninggal dunia, tetapi lokasi pemakamannya tidak diketahui. Sementara itu, sebagian lainnya hilang kontak sepenuhnya dengan keluarga.

Ada pula korban yang mengalami luka berat akibat terkena ranjau hingga harus menjalani amputasi kaki. Namun, setelah mendapat perawatan medis, korban tersebut disebut tetap dipaksa kembali ke garis depan pertempuran.

"Bukan berarti setelah diobati dan sembuh dia berhenti berperang atau bisa dipulangkan, tidak. Dia tetap harus berperang walaupun dalam keadaan cacat dan tidak lengkap lagi organ tubuhnya," kata Nasriadi.

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Hanya Satu WNI Masih Berkomunikasi dengan Keluarga

Dari 15 WNI yang tercatat telah berangkat ke Rusia, kepolisian menyebut hanya satu orang yang masih terpantau berkomunikasi dengan keluarganya. Sementara itu, keberadaan 14 orang lainnya tidak diketahui atau diduga telah meninggal dunia.

"Jadi dari 15 orang ini, hanya ada satu yang masih kontak dengan keluarganya. Yang lainnya tidak diketahui keberadaannya. Ada yang memang dibilang sudah meninggal, tapi tidak diketahui pemakamannya dimana," kata Nasriadi.

Sindikat Janjikan Bonus jika Tembak Tentara Ukraina

Selain menjanjikan bayaran tinggi, sindikat perekrut WNI juga menawarkan bonus tambahan jika korban berhasil menembak tentara Ukraina di medan perang.

Nasriadi mengatakan bonus tersebut dijanjikan dengan syarat korban dapat membuktikan aksinya melalui rekaman video.

"Bahkan ada mendapat bonus apabila berhasil menembak tentara Ukraina dan bisa dibuktikan secara video langsung," katanya.

Menurut Nasriadi, iming-iming bayaran dan bonus menjadi daya tarik bagi para korban. Mayoritas berasal dari kalangan pekerja serabutan, buruh, karyawan swasta, hingga mantan admin judi daring di Kamboja yang tidak memiliki latar belakang militer.