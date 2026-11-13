Jamin Pendidikan Anak hingga Kuliah, Prabowo Beri Tanda Kehormatan Pahlawan Karhutla

PONTIANAK POST – Negara menjamin pendidikan anak-anak relawan dan petugas yang gugur saat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana. Mereka akan mendapat beasiswa hingga jenjang pendidikan tertinggi yang ingin dan mampu dicapai.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah juga menyiapkan santunan dan pendampingan bagi keluarga korban agar masa depan anak-anak mereka tetap terjamin.

Advertisement Komitmen itu disampaikan Prabowo saat menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan menyerahkan santunan kepada keluarga relawan, petugas, serta tenaga kesehatan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11).

Prabowo secara khusus menghampiri keluarga almarhum Yayan Supyansuri, petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang gugur dalam kecelakaan helikopter saat bertugas menangani karhutla.

Yayan meninggalkan seorang istri dan dua anak, yakni seorang anak perempuan serta bayi laki-laki. Prabowo tampak haru saat mencium kepala bayi dan memeluk anak perempuan Yayan.

Advertisement Di hadapan keluarga korban, Prabowo menyampaikan belasungkawa. Ia mengakui tidak ada bantuan maupun penghargaan yang dapat menggantikan kehilangan anggota keluarga.

“Saya paham, betapa berat kehilangan yang kalian rasakan. Tidak ada yang bisa mengganti kehilangan, tapi atas nama negara dan pemerintah Indonesia saya ingin menyampaikan bahwa kalian tidak akan menghadapi masa depan sendiri. Negara akan mendampingimu,” kata Prabowo.

Presiden telah menginstruksikan para menteri terkait untuk memastikan anak-anak korban mendapat pendidikan terbaik. Sekolah yang disiapkan antara lain SMA Taruna Nusantara, SMA Garuda, serta SD dan SMP unggulan pemerintah. “Putra-putrimu akan masuk sekolah-sekolah terbaik kita,” ujarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos akan melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan, pilihan sekolah, dan cita-cita setiap anak. Pendampingan diberikan hingga mereka menyelesaikan pendidikan.