Relawan MBG Dibacok Usai Chat Istri Orang

PONTIANAK POST – Pesan WhatsApp bernada mesra kepada seorang perempuan berujung aksi pembacokan. Seorang relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MM, 31, dibacok ayah dan anak, KRP, 43, dan WP, 18, saat tertidur di pos satpam di Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kamis (12/11).

Kedua pelaku diduga tersulut emosi setelah mengetahui korban mengirim pesan bernada sayang kepada DHS, istri KRP sekaligus ibu WP.

Advertisement Kapolsek Barus Iptu Aguslim Anhar menjelaskan, peristiwa itu bermula sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, WP tanpa sengaja melihat ponsel milik ibunya. Dia kemudian membuka percakapan WhatsApp dan menemukan pesan mesra dari MM.

"WP yang emosi langsung memberitahu ayahnya. Keduanya lantas mendatangi tempat kerja korban. Sebelum berangkat, WP mengambil sebilah parang dan menyembunyikannya di balik pakaian," kata Aguslim, dikutip dari Kabar Tapanuli, Jumat (13/11).

Setibanya di lokasi, WP sempat menarik dan menampar ibunya agar pulang. Setelah itu, dia mencari MM yang sedang tertidur di pos satpam.

Advertisement Tanpa banyak bicara, WP mengeluarkan parang yang disembunyikannya dan membacok punggung korban sebanyak dua kali.

Terbangun akibat serangan tersebut, MM berusaha menyelamatkan diri. Namun, KRP sempat memukul wajah korban. Meski mengalami luka akibat pembacokan, MM akhirnya berhasil melarikan diri.

Polisi kemudian mengamankan KRP dan WP untuk menjalani pemeriksaan. Aguslim mengatakan, penyidik masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa pelapor, saksi, serta kedua pelaku.

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