Sahroni Minta Polisi Bongkar Jaringan TPPO Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia

Advertisement Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Antara)

PONTIANAK POST – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.

Sahroni meminta polisi menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk perekrut yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tertentu kepada calon korban.

“Ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai semakin banyak saudara-saudara kita tergiur janji pekerjaan dan penghasilan besar, tetapi ternyata justru dibawa ke situasi yang mengancam nyawa,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/11).

Menurut Sahroni, masyarakat perlu mewaspadai tawaran pekerjaan yang tidak jelas karena berpotensi menjadi modus perdagangan orang.

Ia menilai praktik perekrutan tersebut memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun pekerjaan yang ditawarkan memiliki risiko besar terhadap keselamatan.

Sahroni juga menyinggung laporan mengenai WNI yang gugur setelah menjadi tentara bayaran di luar negeri. Karena itu, ia meminta polisi mengungkap seluruh jaringan yang terlibat agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban.

“Karena itu, saya minta polisi bongkar sampai ke akar-akarnya praktik TPPO ini,” ujarnya.

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Delapan Tersangka Ditangkap

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPO dengan modus perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, para tersangka memiliki pembagian tugas yang terstruktur. Peran mereka mulai dari mengawasi keberangkatan, menyediakan akomodasi, hingga merekrut calon korban di sejumlah daerah.

Salah satu tersangka merupakan warga negara Rusia berinisial S. Menurut Nasriadi, S beberapa kali datang ke Indonesia untuk mengawasi keberangkatan para korban di bandara hingga memastikan mereka naik pesawat menuju Rusia melalui transit di Dubai.

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Tersangka berikutnya merupakan warga negara Ukraina berinisial IM. Ia diduga memfasilitasi kebutuhan calon tentara bayaran, mulai dari pemesanan hotel, pemberian uang saku, hingga menyediakan rumah pribadinya di Pemalang, Jawa Tengah.

Rumah tersebut digunakan sebagai lokasi pelatihan semimiliter, termasuk latihan fisik dan memegang senjata.

“IM ini dibantu istrinya, WNI bernama ALS, yang juga merekrut dan menyiapkan tempat penginapan bagi para korban,” kata Nasriadi dalam konferensi pers, Jumat (13/11).

Polisi juga menangkap tiga WNI yang berasal dari kampung yang sama dengan ALS di Pemalang. Mereka berinisial AML, SA, dan AMR.

Ketiganya diduga bertugas berkomunikasi dengan calon korban serta menyiapkan sarana dan prasarana akomodasi sebelum keberangkatan.