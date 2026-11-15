Keluarga Besar Bung Karno Dukung Fatmawati Trophy 2026, Ajang Mengenalkan Keteladanan Fatmawati

Advertisement Pembina Fatmawati Trophy 2026 Nancy Prananda Prabowo (tengah) menunjukkan trofi yang diperebutkan dalam ajang tersebut dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026). (ANTARA/PDIP)

PONTIANAK POST - Keluarga besar Bung Karno dan Fatmawati memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Fatmawati Trophy 2026. Menurut Pembina Fatmawati Trophy 2026, Nancy Prananda Prabowo, kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan keteladanan Fatmawati Soekarno kepada generasi muda.

Advertisement Nancy mengatakan, bagi keluarga besar, Fatmawati bukan hanya sosok ibu dan nenek, tetapi juga pejuang kemerdekaan Indonesia yang membanggakan dan patut diteladani.

“Sosok Ibu Fatmawati bagi kami bukan sekadar ibu dan nenek, tapi figur yang ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi figur yang membanggakan, yang patut diteladani,” katanya dalam malam puncak Fatmawati Trophy 2026 di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (15/11).

Lima Keteladanan Fatmawati Soekarno

Nancy menyebut ada lima pokok pemikiran Fatmawati yang dapat menjadi teladan bagi generasi muda.

Kelimanya adalah perasaan sebagai mahkota manusia, isi lebih penting daripada gembar-gembor, pendidikan harus adil bagi anak bangsa, perempuan sebagai subjek pembangunan, serta kesederhanaan sebagai etika pengabdian.

Sementara itu, Ketua Panitia Nasional Fatmawati Trophy 2026, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengatakan keluarga besar memiliki peran besar dalam penyelenggaraan ajang tersebut.

Hampir 75 persen anggota kepanitiaan nasional, menurut dia, berasal dari keluarga besar Bung Karno dan Fatmawati Soekarno.

Keterlibatan keluarga juga terlihat dari peran Dewan Pembina sekaligus inisiator dan penggagas trofi, M. Prananda Prabowo. Putra Megawati Soekarnoputri itu disebut mengawal persiapan sejak peluncuran hingga malam puncak acara.

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"Dari peluncuran sampai dengan puncak acara ini, Dewan Pembina yang sekaligus inisiator dan penggagas daripada trofi ini, Mas Prananda, itu mengawal hal yang sampai sekecil-kecil pun dikawal oleh beliau. Demikian juga dukungan dari keluarga-keluarga yang lainnya, baik dari keluarga Bung Karno maupun dari keluarga Ibu Fatmawati Soekarno sendiri," katanya.

Rangkaian Fatmawati Trophy 2026 dimulai pada 7 Februari 2026 melalui peluncuran di Museum Fatmawati, Jakarta Selatan. Kegiatan itu bertepatan dengan peringatan 103 tahun kelahiran Fatmawati Soekarno.