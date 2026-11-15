PDIP Gelar Fatmawati Trophy 2026, Jaring Desainer dari 34 Provinsi Angkat Sejarah dan Kain Nusantara

Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) menghadiri malam puncak Fatmawati Trophy 2026 di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026). (ANTARA/PDIP)

Advertisement PONTIANAK POST - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar malam puncak Fatmawati Trophy 2026 di Jakarta Pusat, Minggu (15/11) malam. Acara tersebut dihadiri Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sejumlah pejabat, serta duta besar negara sahabat.

Dikutip dari keterangan resmi, Ketua Panitia Nasional Fatmawati Trophy 2026, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengatakan kompetisi desain fesyen berskala nasional itu menjaring talenta dari 34 provinsi.

Bintang menegaskan, Fatmawati Trophy bukan sekadar perlombaan desain busana, tetapi juga bagian dari upaya merawat sejarah dan nilai perjuangan bangsa.

Advertisement "Ajang ini bukan sekadar kompetisi desain busana, melainkan ikhtiar untuk merawat sejarah perjuangan bangsa, menghidupkan nilai perjuangan, dan memberikan ruang bagi kreativitas serta talenta bangsa," katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak itu menjelaskan, penyelenggaraan Fatmawati Trophy berangkat dari lima pokok keteladanan Fatmawati Soekarno.

Kelima nilai tersebut meliputi kepekaan perasaan sebagai mahkota manusia, mengutamakan isi daripada gembar-gembor, pendidikan yang adil bagi seluruh anak bangsa, kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai kekuatan pembangunan, serta kesederhanaan sebagai etika pengabdian.

Dorong Desainer Angkat Kain Nusantara

Pembina Fatmawati Trophy 2026, Nancy Prananda Prabowo, berharap kompetisi ini dapat mendorong desainer Indonesia mengangkat kain Nusantara dan memberdayakan perajin lokal.

Menurut dia, ajang tersebut juga diharapkan membuka peluang ekonomi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia.

"Apa pun hasil malam ini, teruslah berkarya dan jadikan kebudayaan Indonesia sebagai sumber inspirasi," ujar Nancy.

Ia menambahkan, Fatmawati Trophy menjadi ruang untuk menghadirkan warisan perjuangan Fatmawati Soekarno dalam kreativitas generasi masa kini. Ajang ini sekaligus mengingatkan bahwa kebudayaan merupakan bagian penting dari identitas dan kepribadian bangsa.

Rangkaian kompetisi dimulai pada 7 Februari 2026 melalui peluncuran Fatmawati Trophy di Museum Fatmawati, Jakarta Selatan. Peluncuran tersebut bertepatan dengan peringatan 103 tahun kelahiran Fatmawati Soekarno.

Seleksi peserta berlangsung di 34 provinsi yang dibagi dalam 15 regional. Tahapan itu dilanjutkan dengan penjurian nasional pada 12–13 November 2026 sebelum malam puncak digelar pada Minggu malam.

Dalam kompetisi tersebut, panitia menetapkan enam pemenang kategori khusus serta juara III, juara II, dan juara I. Pemenang juara I sekaligus ditetapkan sebagai Juara Umum dan berhak membawa pulang piala bergilir Fatmawati Trophy 2026.

Dihadiri Sejumlah Pejabat dan Duta Besar

Malam puncak Fatmawati Trophy 2026 dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.