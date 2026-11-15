Menanti Wapres Baru: Peluang Don Dasco Menguat, Gerindra Kalbar Beri Dukungan

PONTIANAK POST — Peluang Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, untuk mengisi kursi Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka semakin terbuka.

Sejumlah partai politik koalisi pendukung pemerintah menyatakan tidak mengajukan kader sendiri dan sepakat mendukung figur dari internal Gerindra.

Advertisement Nama Don Dasco (sapaan akrabnya) pun kian menguat di tengah dukungan dari pengurus daerah partai tersebut. Lini masa media sosial banyak menyebut namanya.

Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, Yuliansyah, menilai Dasco memiliki kematangan politik dan pengalaman kepemimpinan yang mumpuni untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Kemampuannya dalam membangun komunikasi lintas pihak juga dinilai sebagai modal penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

“Kiprah Bapak Dasco sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus pimpinan DPR RI menunjukkan pengalaman yang matang dalam menghadapi dinamika politik nasional,” ujar Yuliansyah, Minggu (15/11).

Advertisement Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang memahami dinamika politik, mampu mengambil keputusan secara bijaksana, serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan stabilitas nasional.

Dukungan tersebut sejalan dengan sikap partai-partai koalisi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak mengusulkan kader sendiri dan sepakat menyerahkan pilihan calon wakil presiden sepenuhnya kepada Gerindra.

Menurut Zulkifli, hampir seluruh ketua umum partai koalisi sepakat untuk tidak mengajukan nama masing-masing. “Kita sepakat dari Gerindra, dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman dan siapa yang beliau setuju,” kata Zulkifli, Minggu (15/11).

Sikap tersebut membuka ruang yang lebih besar bagi Gerindra untuk menentukan figur pendamping Prabowo. Tanpa persaingan pengajuan nama dari partai-partai koalisi, keputusan kini lebih mengarah pada hak prerogatif Presiden dalam memilih kader Gerindra yang dinilai paling tepat.