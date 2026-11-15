Kejar Pelaku Karhutla hingga ke Luar Negeri, RI Gandeng Singapura dan Malaysia

PONTIANAK POST – Upaya pemerintah Indonesia menindak korporasi nakal pembakar hutan dan lahan (karhutla) memasuki babak baru. Tidak hanya menyasar perusahaan yang beroperasi di dalam negeri, pemerintah juga mulai menelusuri aliran dana dan struktur kepemilikan korporasi hingga ke luar negeri.

Langkah itu ditempuh melalui penguatan kerja sama trilateral dengan Singapura dan Malaysia. Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan trilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, Jumat (13/11).

Advertisement Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan untuk membahas langkah strategis tersebut.

Arrmanatha menegaskan, Indonesia berkomitmen melacak entitas bisnis di luar negeri yang diduga menjadi pemodal maupun berada di balik perusahaan pelanggar hukum terkait karhutla di Tanah Air.

”Bagaimana kita ke depan bekerja sama, khususnya dalam mengatasi perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum terkait kebakaran hutan. Sehingga, kita juga bisa melakukan apa yang sering saya sebut follow the money, mengikuti ke mana uangnya lari,” tegas diplomat yang akrab disapa Tata tersebut dalam konferensi pers di Manila, Sabtu (14/11).

Advertisement Sebagai langkah awal, Indonesia telah membentuk satuan tugas (satgas) bersama Singapura. Melalui mekanisme pertukaran informasi (sharing of information), kedua negara akan menelusuri identitas dan struktur kepemilikan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya perusahaan induk (parent company) atau pemegang saham di Singapura. "Tujuannya satu, memastikan apakah korporasi yang beroperasi di Indonesia memiliki perusahaan induk atau struktur kepemilikan saham di Singapura," paparnya.

Jika ditemukan keterkaitan, entitas bisnis di Singapura tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai yurisdiksi hukum setempat. Pemerintah Indonesia juga tengah menjajaki kerja sama serupa dengan Malaysia. "Sementara itu, kerangka kerja penindakan korporasi yang sama juga tengah dijajaki tingkat perkembangannya dengan otoritas Malaysia," ujarnya.

Penguatan diplomasi lingkungan tersebut sejalan dengan kondisi karhutla di dalam negeri yang mulai terkendali. Arrmanatha mengklaim lebih dari 80 persen titik api berhasil ditangani oleh petugas di lapangan."Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan krisis ekologi tahunan ini pun menuai apresiasi langsung dari Malaysia dan Singapura, dua negara yang secara historis paling terdampak oleh kabut asap lintas batas," ujarnya.

Di tingkat regional, komitmen negara-negara ASEAN terhadap implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) juga terus berjalan. Meski karhutla tidak dibahas secara khusus dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM), membaiknya kondisi udara di kawasan menjadi sinyal positif.