Dua Tokoh Adat Dayak Minta MK Batasi Aturan Bakar Lahan, Frasa Masyarakat Peladang Harus Diperjelas

PONTIANAK POST – Dua masyarakat adat meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas batas pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Mereka mengusulkan pengecualian hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang menjalankan perladangan tradisional secara turun-temurun, dengan luas maksimal 2 hektare per kepala keluarga.

Permohonan tersebut diajukan Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara sekaligus bagian dari Masyarakat Adat Dayak Taboyan, dan Era Purnama Dewi, warga Kabupaten Kampar, Riau.

Advertisement Keduanya menguji ketentuan Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Dalam permohonannya, mereka meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional bahwa pengecualian larangan membakar lahan hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menjalankan praktik tersebut berdasarkan kearifan lokal.

Advokat para pemohon, Fahrur Rozi, mengatakan rumusan norma yang berlaku saat ini masih menyisakan persoalan kepastian hukum karena menggunakan istilah masyarakat tanpa batasan yang tegas.

Advertisement "Frasa 'masyarakat' dalam ketentuan tersebut dianggap terlalu luas sehingga berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak di luar masyarakat hukum adat untuk membenarkan praktik pembakaran lahan dengan dalih kearifan lokal," kata Fahrur dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11).

Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi menyamakan praktik perladangan tradisional masyarakat adat dengan pembakaran lahan untuk kepentingan usaha atau kegiatan komersial.

Padahal, kata Fahrur, masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan lahan yang diwariskan turun-temurun, disertai aturan dan mekanisme pengendalian pembakaran.

Usulkan Batas 2 Hektare dan Sekat Bakar

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK memaknai pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang telah menjalankan praktik tersebut secara turun-temurun.