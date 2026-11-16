IABI Ingatkan Ancaman Puting Beliung Saat Awal Musim Hujan, Kecepatan Angin Bisa 120 Km per Jam

Advertisement Ilustrasi - Bangunan mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung. (Antara)

PONTIANAK POST – Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin puting beliung pada periode peralihan dan awal musim hujan. Kecepatan angin fenomena tersebut umumnya berkisar 60–120 kilometer per jam dan dapat melebihi 150 kilometer per jam pada kejadian kuat.

Ketua Bidang Komunikasi, Edukasi dan Literasi IABI Daryono mengatakan, puting beliung yang menerjang Lampung Barat pada Minggu (15/11/2026) serta sejumlah wilayah lain menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.

"Secara meteorologis, puting beliung merupakan pusaran udara berintensitas tinggi dengan skala ruang relatif kecil dan durasi umumnya singkat. Kecepatan angin puting beliung umumnya diperkirakan sekitar 60-120 km/jam, tetapi pada kejadian yang kuat dapat melebihi 150 km/jam," kata Daryono di Jakarta, Senin (16/11).

Mengapa Puting Beliung Berpotensi Terjadi?

Daryono menjelaskan, masa peralihan dan awal musim hujan ditandai kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan Cumulonimbus (Cb). Faktor tersebut meliputi pemanasan permukaan yang kuat, kelembapan udara tinggi, serta ketidakstabilan atmosfer.

Namun, tidak semua awan Cumulonimbus menghasilkan puting beliung. Pembentukan pusaran angin memerlukan kondisi khusus, antara lain pertemuan massa udara atau konvergensi, arus udara naik yang kuat, serta gerakan rotasi akibat perbedaan arah dan kecepatan angin di sekitar awan.

Pusaran tersebut dapat menimbulkan kerusakan karena mampu mengangkat atap, merobohkan pohon, hingga merusak bangunan berkonstruksi lemah.

Selain puting beliung, embusan angin turun atau downburst dari awan Cumulonimbus juga dapat menyebabkan kerusakan serupa. Karena itu, diperlukan bukti lapangan untuk memastikan jenis fenomena angin yang terjadi.

Kenali Tanda Bahaya dan Segera Cari Perlindungan

IABI mengimbau masyarakat mengenali tanda-tanda potensi angin kencang sejak dini. Di antaranya kemunculan awan gelap yang menjulang, perubahan arah angin secara mendadak, embusan angin yang semakin kuat, serta suara gemuruh yang tidak biasa.

Daryono meminta masyarakat segera mencari perlindungan ketika angin sangat kencang mulai terjadi.

"Ketika angin sangat kencang mulai terjadi, segera berlindung di bangunan permanen yang kokoh, menuju ruangan bagian dalam di lantai terbawah, menjauhi jendela, kaca, dan atap ringan. Jangan berlindung di bawah pohon, baliho, tiang listrik, atau bangunan semi permanen," katanya.

Upaya mitigasi juga perlu dilakukan sebelum cuaca ekstrem terjadi. Masyarakat dapat memperkuat sambungan atap, memangkas dahan pohon yang berisiko tumbang, serta mengamankan barang-barang di luar rumah yang mudah diterbangkan angin.

Pemerintah Daerah Diminta Perkuat Peringatan Dini

IABI menilai mitigasi puting beliung tidak cukup hanya mengandalkan prakiraan cuaca. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini berbasis radar cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Penyebaran informasi secara cepat dan edukasi keselamatan juga perlu ditingkatkan karena puting beliung dapat berkembang dalam waktu singkat dan berdampak pada wilayah yang relatif terbatas.