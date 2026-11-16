DPR Bahas RUU Penyadapan, Ingin Batasi Kewenangan Aparat dan Lindungi Privasi Warga

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PONTIANAK POST – Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan meminta masukan dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11).

Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperjelas batas kewenangan penyadapan oleh aparat sekaligus melindungi hak privasi masyarakat. DPR menilai aturan yang berlaku saat ini masih tersebar di sejumlah undang-undang dengan prosedur yang berbeda-beda.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, perhatian terhadap pengaturan penyadapan kembali menguat setelah muncul persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Menurut dia, persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem penyadapan yang dimiliki dan dijalankan institusi berwenang.

"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta.

Prosedur Penyadapan di Sejumlah Undang-Undang Berbeda

Habiburokhman menjelaskan, penyadapan pada prinsipnya dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan. Kewenangan tersebut diberikan secara terbatas untuk membantu mencegah dan mendeteksi tindak kejahatan.

Namun, penyadapan juga berisiko disalahgunakan menjadi alat untuk mencampuri kehidupan pribadi masyarakat maupun pihak tertentu.

Saat ini, ketentuan mengenai penyadapan telah diatur dalam sejumlah regulasi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Narkotika.

Meski demikian, menurut Habiburokhman, ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci seluruh prosedur penyadapan. Persyaratan perizinannya juga berbeda, mulai dari yang mensyaratkan izin pengadilan hingga yang dapat dilakukan tanpa izin pengadilan.

Selain itu, belum semua regulasi mengatur secara jelas batas waktu pelaksanaan penyadapan.

"Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi," ujarnya.

DPR Soroti Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional

Habiburokhman menegaskan, penyadapan berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Kegiatan tersebut membatasi hak privasi sehingga pelaksanaannya membutuhkan persyaratan dan prosedur yang jelas.

Dia juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang, menurut penjelasannya, menegaskan hak privasi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights.

"Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan," katanya.

Melalui RUU Penyadapan, Komisi III DPR ingin menghadirkan mekanisme yang lebih jelas agar pelaksanaan kewenangan tersebut berlangsung profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif.