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Nasional

Gibran Mundur sebelum Masa Jabatan Berakhir, Apakah Tetap Berhak Mendapat Uang Pensiun?

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Penulis: Silvina
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI di Jakarta. (DOK JAWA POS)
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI di Jakarta. (DOK JAWA POS)

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PONTIANAK POST - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat. Salah satunya, apakah wakil presiden yang mengundurkan diri tetap berhak mendapatkan uang pensiun?

Pertanyaan tersebut menarik perhatian karena Gibran mengakhiri masa jabatannya sebelum periode pemerintahan 2024–2029 selesai.

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Ketentuan mengenai hak pensiun mantan wakil presiden sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.

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Aturan tersebut menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

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Pengunduran Diri Tidak Otomatis Menghilangkan Hak Pensiun

Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

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Artinya, seseorang yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir tidak otomatis kehilangan hak pensiun. Namun, terdapat persyaratan mengenai status pemberhentiannya.

Penjelasan Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden dan wakil presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapannya secara tegas menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Dengan demikian, status pemberhentian menjadi hal penting untuk menentukan apakah hak pensiun dapat diberikan.

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Bagaimana dengan Pengunduran Diri Gibran?

Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.

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Editor : Silvina
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