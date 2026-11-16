Gibran Berpotensi Terima Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan, Ini Hitungannya

PONTIANAK POST - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia turut memunculkan perhatian terhadap besaran uang pensiun yang berpotensi diterimanya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Advertisement Jika menggunakan angka gaji pokok wakil presiden yang berlaku berdasarkan ketentuan penggajian pejabat negara, estimasi pensiun pokok Gibran mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.

Perhitungan tersebut mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.

Advertisement Dalam ulasan sejumlah media grup Jawa Pos, nominal tersebut dihitung berdasarkan ketentuan gaji pokok wakil presiden yang besarnya empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Berawal dari Gaji Pokok Pejabat Negara

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, PP Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok pimpinan lembaga negara tertentu, seperti Ketua MPR, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung, sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Jika angka tersebut dikalikan empat, diperoleh gaji pokok wakil presiden sebesar Rp20.160.000.

Angka inilah yang menjadi dasar estimasi perhitungan pensiun pokok mantan wakil presiden.