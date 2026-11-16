Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Nasional

Kapan Uang Pensiun Gibran Mulai Cair? Ini Aturan Pembayarannya

S
Penulis: Silvina
Pembayaran pensiun mantan wakil presiden diatur mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat dilakukan. (DOK JAWA POS)
Pembayaran pensiun mantan wakil presiden diatur mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat dilakukan. (DOK JAWA POS)

Advertisement

 

PONTIANAK POST - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai kapan uang pensiunnya mulai dibayarkan.

Meski sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pembayaran pensiun tidak otomatis dilakukan pada hari surat tersebut disampaikan.

Advertisement

Ada mekanisme dan ketentuan waktu yang harus dipenuhi sebelum hak keuangan mantan wakil presiden mulai diberikan.

Baca Juga: Gibran Berpotensi Terima Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan, Ini Hitungannya

Dalam ulasan redaksi Pajakku, ketentuan mengenai waktu pembayaran pensiun mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978.

Advertisement

Pensiun Dibayarkan Bulan Berikutnya

Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 menjelaskan bahwa pensiun pokok, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat dilakukan.

Baca Juga: Gibran Mundur sebelum Masa Jabatan Berakhir, Apakah Tetap Berhak Mendapat Uang Pensiun?

Artinya, pembayaran tidak dihitung sejak tanggal pengajuan pengunduran diri, melainkan mengikuti tanggal pemberhentian dengan hormat yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, apabila pemberhentian dengan hormat ditetapkan pada November 2026, pembayaran hak pensiun dan fasilitas yang diatur dalam Pasal 9 mulai diperhitungkan pada Desember 2026.

Namun, contoh tersebut merupakan simulasi berdasarkan ketentuan undang-undang, bukan kepastian tanggal pencairan pensiun Gibran.

Baca Juga: Mundur di Tengah Kontroversi, Ini Bedanya Alasan Gibran dan Bung Hatta Melepas Jabatan Wapres

Harus Menunggu Keputusan Resmi

Dalam kasus Gibran, surat pengunduran diri telah diterima pimpinan MPR pada 12 November 2026.

Advertisement
Editor : Silvina
Bagikan:

Artikel Terkait

Mundur di Tengah Kontroversi, Ini Bedanya Alasan Gibran dan Bung Hatta Melepas Jabatan Wapres

Mundur di Tengah Kontroversi, Ini Bedanya Alasan Gibran dan Bung Hatta Melepas Jabatan Wapres

Pengunduran diri Gibran sebagai wapres pada 2026 mengingatkan pada Mohammad Hatta. Keduanya mundur dengan latar berbeda.

Pelajaran Mahal dari Bung Hatta: Wapres Pertama yang Pilih Mundur dari Kursi Kekuasaan

Pelajaran Mahal dari Bung Hatta: Wapres Pertama yang Pilih Mundur dari Kursi Kekuasaan

Mohammad Hatta menjadi wapres pertama RI yang mundur pada 1956. Apa alasan di balik keputusan bersejarah tersebut?

Dasco Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Ini Kekhawatiran Pengusaha Pontianak

Dasco Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Ini Kekhawatiran Pengusaha Pontianak

Ketua Apindo Kota Pontianak Andreas Acui Simanjaya menyoroti wacana Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabumi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer