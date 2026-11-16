Kapan Uang Pensiun Gibran Mulai Cair? Ini Aturan Pembayarannya





PONTIANAK POST - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai kapan uang pensiunnya mulai dibayarkan.

Meski sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pembayaran pensiun tidak otomatis dilakukan pada hari surat tersebut disampaikan.

Advertisement Ada mekanisme dan ketentuan waktu yang harus dipenuhi sebelum hak keuangan mantan wakil presiden mulai diberikan.

Dalam ulasan redaksi Pajakku, ketentuan mengenai waktu pembayaran pensiun mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978.

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Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 menjelaskan bahwa pensiun pokok, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat dilakukan.

Artinya, pembayaran tidak dihitung sejak tanggal pengajuan pengunduran diri, melainkan mengikuti tanggal pemberhentian dengan hormat yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, apabila pemberhentian dengan hormat ditetapkan pada November 2026, pembayaran hak pensiun dan fasilitas yang diatur dalam Pasal 9 mulai diperhitungkan pada Desember 2026.

Namun, contoh tersebut merupakan simulasi berdasarkan ketentuan undang-undang, bukan kepastian tanggal pencairan pensiun Gibran.

Harus Menunggu Keputusan Resmi

Dalam kasus Gibran, surat pengunduran diri telah diterima pimpinan MPR pada 12 November 2026.