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Nasional

Bukan Hanya Uang Pensiun, Ini 6 Fasilitas yang Bisa Diterima Gibran Pasca Mundur dari Wapres

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Penulis: Silvina
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur fasilitas mantan wakil presiden, mulai rumah kediaman hingga kendaraan negara. (DOK JAWA POS)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur fasilitas mantan wakil presiden, mulai rumah kediaman hingga kendaraan negara. (DOK JAWA POS)

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PONTIANAK POST - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai uang pensiun, tetapi juga fasilitas yang berhak diterima setelah tidak lagi menjabat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat memperoleh sejumlah hak administratif selain pensiun pokok.

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Fasilitas tersebut mencakup rumah kediaman, kendaraan negara, biaya rumah tangga, hingga perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.

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Dalam ulasan redaksi Pajakku, seluruh hak tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.

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Rumah Kediaman dan Kendaraan Negara

Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

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Selain rumah, negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, rumah dan perlengkapannya diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa serta pengabdian selama menjalankan jabatan.

Perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan pemberian rumah. Sementara itu, pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan pejabat yang bersangkutan.

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Untuk kendaraan negara, biaya pemeliharaan dan gaji pengemudi ditanggung negara.

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Editor : Silvina
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