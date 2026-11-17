Raffi Ahmad Minta Maaf soal Kerja Sama Rp14,7 Miliar, Siap Sumbang Korban Bencana Rp15 Miiliar

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Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. (Jawapos)

Advertisement PONTIANAK POST - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad meminta maaf kepada publik atas polemik kerja sama dengan dua kementerian senilai Rp14,7 miliar selama periode 2024–2026.

Sebagai respons, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Indonesia.

“Dalam video ini tidak ada pembelaan, dan saya meminta maaf,” kata Raffi dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Senin (16/11).

Raffi Ahmad Siapkan Bantuan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Raffi mengatakan dana bantuan tersebut berasal dari dana pribadinya serta honor yang diterima bersama tiga rekannya, yakni Ariel, Gading, dan Desta.

Ia menegaskan, dana tersebut tidak akan mengurangi honor kru produksi, UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat lain yang terlibat dalam pembuatan konten kerja sama dengan dua kementerian.

“Pertama, saya bersama sahabat saya, Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Raffi.

Menurut dia, bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Bentuk dukungannya antara lain bantuan logistik dan pembangunan bendungan.

“Bentuk dan pelaksanaannya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

Raffi menyebut penyaluran bantuan telah dimulai dengan menyasar dua wilayah, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues. Ia tidak menutup kemungkinan bantuan diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.

Kerja Sama Raffi Ahmad dengan Dua Kementerian Capai Rp14,7 Miliar

Polemik tersebut berkaitan dengan pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket di KKP selama 2025–2026.

Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14,7 miliar. Dalam pengadaan itu, PT Rans Animasi Indonesia menjadi penyedia jasa yang dikontrak.

Ruang lingkup pekerjaan mencakup penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Kerja sama tersebut juga meliputi kehadiran Raffi dalam sejumlah acara kementerian.

ICW Soroti Dugaan Persaingan Tidak Sehat dan Konflik Kepentingan

ICW menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah kepada satu penyedia sehingga menutup kesempatan bagi penyedia jasa lainnya untuk bersaing.

Selain itu, ICW menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut karena Raffi merupakan pejabat publik.

Temuan ICW itu menjadi latar polemik yang kemudian ditanggapi Raffi melalui permintaan maaf dan komitmen bantuan Rp15 miliar.