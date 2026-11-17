Raffi Ahmad Klaim Pernah Konsultasi ke KPK soal Endorsement, Siap Diperiksa Soal Kerja Sama Rp14,7 M

Konsultasi tersebut, menurut Raffi, membahas kelanjutan pekerjaannya di dunia hiburan, termasuk penerimaan endorsement dan bentuk kerja sama lainnya.

“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Senin (16/11).

Raffi Ahmad Sebut KPK Tidak Melarang Aktivitasnya sebagai Pekerja Seni

Raffi mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi pada 2024, KPK menyampaikan bahwa aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima pekerjaan sebagai pekerja seni tidak melanggar ketentuan.

“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, Raffi mengaku kini memahami bahwa keputusan untuk tetap menjalankan pekerjaan di dunia hiburan juga perlu mempertimbangkan aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik terhadap jabatan yang diembannya.

Ia menyatakan akan menjadikan polemik tersebut sebagai pembelajaran dan berkomitmen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

“Oleh karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” katanya.

Raffi Siap Diperiksa soal Kerja Sama Rp14,7 Miliar

Selain menyampaikan pengakuan mengenai konsultasi dengan KPK, Raffi menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kerja sama yang dijalankannya bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai kerja sama dengan kedua kementerian selama periode 2024–2026 mencapai Rp14,7 miliar.

“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujar Raffi.

ICW Ungkap Delapan Paket Pengadaan Jasa Influencer

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan delapan paket pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian tersebut.

Rinciannya, lima paket pengadaan berada di Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket lainnya di KKP selama 2025–2026.

Total nilai delapan paket pengadaan itu mencapai Rp14,7 miliar dengan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.

Pekerjaan yang dilakukan mencakup penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Kerja sama tersebut juga meliputi kehadiran Raffi dalam sejumlah acara kementerian.

ICW menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah kepada satu penyedia sehingga menutup ruang persaingan bagi penyedia jasa lainnya.