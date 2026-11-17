Raffi Ahmad Tanggapi Desakan Mundur, Tunggu Keputusan Prabowo

Presenter sekaligus pengusaha itu mengatakan jabatan yang diembannya merupakan amanah sementara. Karena itu, ia tidak akan mengambil keputusan sendiri terkait tuntutan publik agar dirinya meninggalkan posisi tersebut.

“Setiap kali ada gonjang-ganjing, pasti arahnya ke situ. Yang namanya jabatan, saya tahu hanya sementara,” kata Raffi saat ditemui Jawapos.com di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Raffi Ahmad Berharap Diberi Kesempatan oleh Prabowo

Raffi menegaskan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo sebagai pihak yang memberikan mandat kepadanya.

Meski demikian, ia berharap tetap mendapat kesempatan untuk menjalankan tugas sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab sebagai pejabat publik.

“Kalau untuk masalah ini, saya pastikan ikut arahan Pak Presiden bagaimana pun juga. Tapi berilah saya kesempatan. Karena posisi ini tidak mudah. Saya juga terus belajar dan belajar,” tuturnya.

Raffi mengaku sejak awal ingin berkontribusi dalam pengembangan generasi muda dan pekerja seni di Indonesia. Menurut dia, kedua sektor tersebut memiliki potensi besar yang perlu mendapat perhatian.

“Saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara,” ujar suami Nagita Slavina tersebut.

Desakan Mundur Menguat setelah Temuan ICW

Desakan agar Raffi mundur menguat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa publikasi influencer yang melibatkan dua kementerian.

Pengadaan tersebut mencakup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar selama periode 2024–2026.

Dalam temuan tersebut, PT Rans Animasi Indonesia menjadi penyedia jasa untuk sejumlah paket pengadaan. Persoalan ini kemudian memicu sorotan terhadap potensi konflik kepentingan karena Raffi merupakan pejabat publik sekaligus figur yang terkait dengan perusahaan tersebut.

ICW juga menyoroti dugaan pengadaan yang hanya mengarah kepada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi persaingan.

Raffi Ahmad Terima Kritik Publik

Menanggapi sorotan tersebut, Raffi menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.