PONTIANAK POST – Nasib badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) kian mengkhawatirkan. Seluruh populasi satwa langka ini hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Di tengah ancaman kepunahan, kawasan habitat terakhirnya justru dikelilingi wilayah pertambangan.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi penyediaan habitat kedua. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kini menjajaki Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Banyuwangi, sebagai kawasan alternatif untuk menyelamatkan badak Jawa. Namun, rencana itu masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan.

Advertisement Belum ada kepastian mengenai lokasi, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun waktu pelaksanaannya.

Kelompok Spesialis Badak Asia dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) memperkirakan populasi badak Jawa kurang dari 50 individu berdasarkan penilaian Februari 2026. Spesies ini berstatus Critically Endangered atau kritis, satu tingkat sebelum dinyatakan punah di alam liar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan, penjajakan Alas Purwo merupakan upaya perlindungan jangka panjang. Gagasan tersebut sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.

Advertisement Habitat kedua diperlukan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Sebab, bencana besar yang melumpuhkan Ujung Kulon berpotensi menghapus seluruh populasi badak Jawa sekaligus.

“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai,” kata Ristianto, Senin (17/11).

Kajian mencakup kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, keamanan kawasan, serta kesiapan masyarakat sekitar. Ristianto menegaskan, Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa.

Dia juga membantah penjajakan habitat kedua berkaitan dengan dugaan potensi mineral di Ujung Kulon. “Fokus pemerintah adalah menjaga kelestarian badak Jawa dan keutuhan habitatnya,” ujarnya.