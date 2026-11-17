PONTIANAK POST - Nasib badak Kalimantan jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan badak Jawa. Ketika badak Jawa masih menunjukkan tanda-tanda keberhasilan reproduksi alami, badak Kalimantan justru menghadapi ancaman kepunahan akibat hanya menyisakan dua individu yang diketahui masih hidup. Tragisnya, keduanya berjenis kelamin betina sehingga peluang berkembang biak secara alami nyaris tertutup.

Pada 17 November 2026, kabar kelahiran anak badak Jawa kembali membawa harapan bagi kelestarian satwa langka tersebut di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Populasinya diperkirakan berkisar 80–100 ekor, meskipun seluruhnya masih terkonsentrasi di satu kawasan.

Advertisement Sebaliknya, badak Kalimantan (Dicerorhinus sumatrensis harrissoni) berada dalam situasi yang jauh lebih kritis. Dua individu yang tersisa adalah Pahu dan Pari Mahulu. Satu berada dalam pengawasan di Suaka Badak Kelian, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sementara Pari masih bertahan di habitat alaminya di hutan Kabupaten Mahakam Ulu.

Perbedaan kondisi tersebut memperlihatkan betapa gentingnya upaya penyelamatan badak Kalimantan. Jika badak Jawa masih memiliki kesempatan melahirkan generasi baru, keberlangsungan badak Kalimantan kini bergantung pada intervensi manusia, teknologi reproduksi, dan keberhasilan menyelamatkan materi genetik dua individu terakhirnya.

Ancaman kepunahan itu menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Badak Pari Mahakam Ulu yang digelar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur di Balikpapan, 8 Juni 2026.

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Dari dua badak Kalimantan yang tersisa, Pari menjadi perhatian khusus karena masih hidup bebas di hutan Mahakam Ulu. Namun, kebebasan itu sekaligus menyimpan risiko besar.

Pari hidup sendirian, terisolasi dari populasi badak lainnya, dan tidak memiliki pasangan jantan. Kondisi tersebut membuatnya tidak mungkin menghasilkan keturunan melalui perkembangbiakan alami.

Jika Pari mati sebelum berhasil diselamatkan, materi genetik yang dimilikinya berisiko hilang selamanya. Indonesia pun kehilangan salah satu peluang terakhir untuk mempertahankan keberadaan subspesies badak Kalimantan.