Pesawat Garuda Indonesia bersiap melayani penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. (Antara)

PONTIANAK POST - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan sebanyak 5,19 juta penumpang menggunakan transportasi udara selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Advertisement Pemerintah mengantisipasi potensi peningkatan mobilitas tersebut melalui penguatan kapasitas penerbangan, keselamatan operasional, dan kualitas pelayanan di bandar udara.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, jumlah penumpang pesawat itu diperkirakan mencapai 4,06 persen dari total 127,78 juta masyarakat yang berencana melakukan perjalanan ke luar kota selama libur akhir tahun.

"Masyarakat yang berencana melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 diprakirakan mencapai 5,19 juta orang atau 4,06 persen dari total 127,78 juta masyarakat yang berencana melakukan perjalanan ke luar kota," kata Lukman, Rabu (18/11).

Advertisement Dia menjelaskan, proyeksi tersebut berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub.

Soekarno-Hatta Jadi Bandara dengan Pergerakan Penumpang Tertinggi

Berdasarkan proyeksi Kemenhub, Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi, yakni 824,76 ribu orang.

Posisi berikutnya ditempati Bandara Sultan Hasanuddin, Kualanamu, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, dan Sultan Mahmud Badaruddin II.

Sementara itu, untuk kedatangan penumpang, Bandara Soekarno-Hatta diprakirakan melayani 1,08 juta orang. Selanjutnya, disusul Bandara Juanda, Sultan Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai, dan Kualanamu.

Posko Terpadu Disiapkan Selama 19 Hari

Untuk mendukung kelancaran angkutan udara, pemerintah menyiapkan Posko Terpadu Angkutan Udara selama 19 hari.

Posko tersebut bertujuan memastikan koordinasi operasional dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelola bandar udara, personel, maskapai penerbangan, hingga AirNav Indonesia.

Kemenhub juga mengantisipasi puncak keberangkatan nasional pada 24 Desember 2026 dan puncak arus balik pada 3 Januari 2027.

Antisipasi dilakukan melalui pengaturan kapasitas penerbangan dan optimalisasi pelayanan bandar udara.

Lukman mendorong maskapai mengoptimalkan penerbangan reguler serta menambah penerbangan ekstra pada rute-rute dengan permintaan tinggi.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.