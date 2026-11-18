JAKARTA – Sengketa kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) belum menemui titik akhir. Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Pengurus Pusat IPHI pimpinan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si., kini pihak tersebut bersiap membawa persoalan ke ranah pidana.

Kuasa hukum PP IPHI, Muhammad Joni, S.H., M.H., bersama Dr. H. Buchari Muslim, M.Ag., dan Mayanda M. Ibrahim Johan, S.H., menyatakan akan melaporkan dugaan penggunaan keterangan yang tidak benar dalam sebuah akta notaris yang dibuat di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11), tim kuasa hukum menjelaskan, MA melalui putusan 9 November 2026 telah menolak permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bks tanggal 7 Mei 2026.

Advertisement Putusan PN Bekasi tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Namun, menurut kuasa hukum, putusan itu bersifat formil dan tidak menyentuh pokok perkara mengenai keabsahan kepengurusan maupun legitimasi muktamar yang dipersengketakan.

"Putusan NO merupakan putusan yang bersifat formil. Baik PN Bekasi maupun Mahkamah Agung tidak memeriksa dan tidak memutus pokok perkara," demikian penjelasan tim kuasa hukum.

Mereka menegaskan, penolakan kasasi tersebut tidak bisa dimaknai sebagai pengesahan kepengurusan pihak lain. Sebab, belum ada putusan pengadilan yang memutus secara substantif pihak mana yang memiliki legitimasi kepemimpinan IPHI.

Advertisement Persoalan yang kini menjadi perhatian kuasa hukum adalah akta notaris tertanggal 7 Juni 2021. Akta tersebut menyatakan kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 telah demisioner sekaligus mencantumkan kewenangan sejumlah pihak, termasuk Erman Suparno dan kawan-kawan, untuk bertindak atas nama organisasi.

Menurut tim kuasa hukum, pernyataan tersebut tidak pernah diputuskan melalui Muktamar maupun mekanisme organisasi yang sah. Mereka menduga akta tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta organisasi.

Lima hari setelah akta dibuat, pada 12 Juni 2021, Erman Suparno dan pihaknya menggelar forum di Jakarta yang mengatasnamakan Muktamar VII IPHI. Forum tersebut dinilai bermasalah karena disebut tidak memiliki mandat Pengurus Pusat, tidak disertai laporan pertanggungjawaban, dan diduga tidak memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam AD/ART IPHI.

Kuasa hukum juga menyebut penyelenggaraan forum tersebut ditolak oleh 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah. Meski demikian, pihak penyelenggara tetap mengajukan pengesahan kepengurusan melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) hingga terbit surat keputusan pengesahan.

Sementara itu, pihak PP IPHI pimpinan Ahmad Yani Basuki menyatakan legitimasi kepengurusannya bersumber dari Muktamar VII IPHI yang diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021. Muktamar tersebut dibuka Wakil Menteri Agama RI mewakili Presiden dan ditutup Gubernur Jawa Timur.