PONTIANAK POST – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi meluncurkan program GI Tourism Indonesia atau Wisata Indikasi Geografis di Bukit Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada Rabu (18/11). Inisiatif nasional ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengintegrasikan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Indikasi Geografis (IG), dengan sektor pariwisata guna mendongkrak nilai ekonomi produk unggulan daerah sekaligus memacu kesejahteraan masyarakat produsen.

Perhelatan peluncuran GI Tourism Indonesia tersebut mengusung tema besar “A New Journey Begins in Dieng – From Origin to Experience”. Melalui konsep ini, pemerintah mendorong perubahan paradigma pengembangan Indikasi Geografis agar tidak lagi terpaku pada pendaftaran dan pelindungan hukum semata, melainkan meluas pada pemanfaatan ekonomi lewat wisata berbasis produk lokal, budaya, serta kearifan masyarakat di wilayah asalnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pelindungan Indikasi Geografis tidak cukup dilihat dari sekadar angka penerbitan sertifikat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan warga. Menurutnya, setiap produk khas daerah harus mampu dikemas menjadi magnet wisata yang menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian lokal. “Keberhasilan indikasi geografis tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Supratman.

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Sejalan dengan visi tersebut, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati menilai tren pariwisata global kini semakin mengarah pada pencarian pengalaman yang autentik. Wisatawan modern tidak hanya datang untuk menikmati keindahan alam destinasi, tetapi juga ingin menyelami sejarah, budaya, kuliner, proses produksi, hingga keunikan tradisi masyarakat setempat yang menjadi kekuatan daya saing pariwisata Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa pengembangan GI Tourism Indonesia ini diawali dari kawasan Dieng yang mencakup Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Proyek perdana tersebut mengangkat tiga produk Indikasi Geografis terdaftar sebagai ikon utama, yakni Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, dan Purwaceng Dieng.

Advertisement Guna memastikan keberlanjutan ekosistemnya, program ini turut ditopang oleh berbagai kegiatan pendampingan mulai dari penguatan pemasaran melalui marketplace, penyusunan paket wisata, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha lewat GI Smart Preneur. Pemerintah juga memperkenalkan GI Tourism Expedition Book serta Gerakan Orang Tua Asuh Purwaceng Dieng sebagai inovasi untuk menghubungkan wisatawan secara langsung dengan pelestarian produk dan lingkungan di daerah asalnya.

Menyambut peluncuran program strategis nasional tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan apresiasi yang sangat positif. Menurutnya, kehadiran program ini menjadi terobosan konkret dalam memperluas pemanfaatan Kekayaan Intelektual agar tidak berhenti pada aspek administrasi semata, melainkan mampu bertransformasi menjadi instrumen penggerak ekonomi kreatif, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

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Jonny menilai bahwa Kalimantan Barat menyimpan potensi luar biasa untuk mengadopsi konsep serupa melalui ragam produk unggulan yang memiliki karakteristik khas karena dipengaruhi faktor geografis, tradisi, dan pengetahuan lokal masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai potensi kekayaan daerah tersebut perlu terus diidentifikasi, didaftarkan, dilindungi, serta dipromosikan secara masif agar memiliki daya saing yang lebih luas.

Ia pun mengajak seluruh elemen di daerah untuk merapatkan barisan dalam mengoptimalkan momentum kebangkitan wisata berbasis kekayaan intelektual ini. “Peluncuran GI Tourism Indonesia menjadi momentum penting bagi daerah, termasuk Kalimantan Barat, untuk mengoptimalkan potensi Indikasi Geografis. Kita memiliki beragam produk unggulan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menyimpan identitas, sejarah, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Potensi ini perlu dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat produsen, pelaku usaha, dan sektor pariwisata agar produk lokal dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Jonny.

Lebih lanjut, Jonny menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat akan terus menggencarkan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi pelindungan Kekayaan Intelektual, terkhusus Indikasi Geografis. Sinergi lintas sektor bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas, hingga pelaku UMKM dipandang mutlak diperlukan demi menggali potensi produk khas Bumi Khatulistiwa secara berkelanjutan.