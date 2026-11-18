PONTIANAK POST – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar, serta Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menerima audiensi perwakilan Karya Cipta Indonesia (KCI) di Ruang Rapat Menteri, Gedung Direktorat Administrasi Hukum Umum, lantai 8, pada Senin (16/11).

Pertemuan strategis ini digelar secara khusus untuk membahas inovasi sistem pemantauan pemanfaatan lagu yang ditawarkan KCI guna menyokong pendistribusian royalti secara akurat kepada para pencipta dan pemegang hak terkait.

Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berbadan hukum yayasan yang mengelola hak cipta musik dan lagu Tanah Air, KCI menegaskan komitmennya untuk memperkokoh pelindungan hak ekonomi pencipta. Dalam forum tersebut, mereka memaparkan skema perangkat lunak yang dapat dipasang di berbagai ruang usaha komersial, seperti restoran dan hotel, untuk mendeteksi setiap lagu yang diputar.

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Sistem pemantauan berbasis teknologi ini terintegrasi langsung dengan platform yang menjembatani para pemangku kepentingan sehingga seluruh pemanfaatan musik, termasuk karya yang dibawakan ulang (cover), dapat terekam secara otomatis. Kumpulan data pemutaran tersebut nantinya akan menjadi basis utama dalam penghitungan hingga penyaluran royalti kepada pihak yang berhak menerimanya.

“Cara kerjanya sama seperti Shazam. Setelah mendeteksi lagu, sistem akan langsung mencatatnya di dashboard, sehingga bisa langsung dilihat oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional),” ujar Ketua Dewan Pembina KCI, Viva Yoga Mauladi.

Advertisement Merespons terobosan digital tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menilai adopsi teknologi dalam tata kelola hak cipta musik merupakan langkah krusial untuk mendongkrak transparansi serta akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa kehadiran sistem pendeteksian lagu wajib memberikan garansi kepastian pencatatan agar setiap karya yang diputar benar-benar menghadirkan manfaat ekonomi bagi kreatornya.

“Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan royalti harus benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pencipta. Tidak hanya mampu mendeteksi lagu yang digunakan, tetapi juga harus memastikan royalti disalurkan secara tepat kepada pihak yang berhak. Hal ini penting agar para pencipta memperoleh penghargaan yang layak atas karya dan kreativitasnya,” ujar Jonny.

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Lebih lanjut, Jonny turut menekankan urgensi penguatan literasi dan pelindungan kekayaan intelektual hingga ke tingkat daerah. Tata kelola royalti yang transparan diyakini mampu menggugah kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas kreatif lokal untuk semakin menghargai hak cipta, sehingga karya musik tidak sekadar menjadi ekspresi seni melainkan motor penggerak ekosistem ekonomi kreatif daerah.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan apresiasi atas inisiatif sistem pemantauan yang ditawarkan oleh pihak KCI. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa kebutuhan paling mendesak bagi pemerintah bukanlah sekadar ketersediaan teknologi pendeteksi semata, melainkan kepastian mekanisme penyaluran dana hingga menyentuh tangan pencipta aslinya.

“Kebutuhan saat ini adalah sistem yang bisa mendistribusikan royalti sampai kepada pencipta yang berhak. Ini distribusinya betul ke orang yang melakukan. Itu yang kita butuhkan,” ujar Supratman.