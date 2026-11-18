PONTIANAK POST – Negara berpeluang merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu pelakunya dijatuhi hukuman pidana berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disepakati DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna.

Kesepakatan tingkat pertama dicapai Komisi III DPR bersama pemerintah, Rabu (18/11). Jika disahkan dalam rapat paripurna, beleid tersebut menjadi instrumen baru bagi negara untuk menelusuri, memblokir, menyita, hingga merampas aset hasil kejahatan melalui mekanisme hukum yang diatur.

Advertisement Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, cakupan aturan tersebut tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Berbagai kejahatan yang menimbulkan kerugian ekonomi besar juga masuk dalam ruang lingkup pengaturan.

Di antaranya penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

"Misalnya, investasi bodong atau perdagangan saham bodong," kata Habiburokhman saat membacakan laporan Panja.

Advertisement Meski membuka jalan bagi perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku, RUU tersebut tidak menghapus sanksi pidana. Hukuman badan, termasuk pidana mati yang diatur dalam undang-undang terkait, tetap berlaku.

"Beleid ini memberi penegasan bahwa ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan kejahatan lainnya, termasuk ancaman hukuman mati, tetap berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada," jelasnya.

RUU tersebut juga mengatur pengembalian aset kepada korban serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Mereka tetap diberi kesempatan membuktikan bahwa aset yang terkait proses perampasan diperoleh secara sah dan bukan berasal dari tindak pidana.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan barang sitaan juga akan diperkuat melalui pembentukan badan khusus. Lembaga tersebut bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pelepasan aset.