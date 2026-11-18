PONTIANAK POST – Sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akan beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027. Penggajian mereka selanjutnya ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk memastikan tidak terjadi kekosongan tenaga pengajar selama masa transisi, pemerintah meminta pemerintah daerah (Pemda) memperpanjang kontrak guru PPPK Paruh Waktu yang berakhir pada Oktober 2026 selama satu tahun. Status kepegawaian mereka harus tetap aktif hingga proses pengalihan ke pemerintah pusat berlaku.

Advertisement Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani menjelaskan, perpanjangan kontrak diperlukan agar proses pengalihan status berjalan tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.

”Jadi Pemda tidak perlu menganggarkan lagi karena akan ada tumpang tindih penggajian,” jelas Nunuk dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Jakarta, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, mulai 1 Januari 2027, penggajian 242.482 guru tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sebaliknya, selama masa transisi hingga akhir Desember 2026, Pemda tetap harus memastikan kontrak dan penghasilan guru yang bersangkutan tidak terputus.

Advertisement Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp23 triliun untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu. Anggaran tersebut menjadi bagian dari penguatan alokasi Kemendikdasmen tahun anggaran 2027.

Nunuk mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses administrasi dan pengalihan status berjalan sesuai jadwal.

Sebelum pengangkatan, Kemendikdasmen akan memverifikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik 242 ribu guru tersebut. Langkah ini untuk memastikan seluruh guru benar-benar masih aktif mengajar, tercatat dalam sistem, dan memenuhi persyaratan pengalihan status.

”Kita perlu memastikan bahwa guru-guru tersebut ada, masih mengajar, masih terdata di Dapodik,” kata Nunuk.