Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal (kiri) dan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika dalam keterangan media "Conference on Indonesian Foreign Policy 2026" di Jakarta, Rabu (18/11/2026). (ANTARA/Cindy Frishanti)

Advertisement PONTIANAK POST - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai permintaan maaf Presiden RI Prabowo Subianto kepada Malaysia dan Singapura terkait kabut asap sudah tepat. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan tanggung jawab Indonesia atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dino menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangan media Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) di Jakarta, Rabu (18/11). Menurut dia, warga Malaysia dan Singapura berhak mengeluhkan kabut asap karena merasakan langsung dampaknya.

"Kalau ada masalah, kita harus bisa mendiskusikannya sebagai tetangga yang baik. Jadi, saya kira pernyataan Pak Presiden Prabowo di ASEAN Summit di Manila sudah tepat," kata Dino.

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Dino mengatakan, dampak kabut asap tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia. Warga Malaysia dan Singapura juga mengalami gangguan akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan.

Ia bahkan mengaku pernah mengalami kesulitan bernapas ketika berada di Singapura saat kabut asap pekat menyelimuti wilayah tersebut.

Dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga tercermin dari kualitas udara di negara tetangga. Di Malaysia, Indeks Pencemaran Udara (API) di Serian, Sarawak, mencapai 519 pada 4 September 2026. Angka tersebut masuk kategori berbahaya dan mendorong pemerintah Malaysia menetapkan status darurat di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan Badan Nasional Pengurusan Bencana Malaysia (NADMA), sejumlah wilayah lain di Sarawak juga mengalami penurunan kualitas udara. Pada 1 September 2026, indeks di Kuching mencapai 407, Samarahan 372, Sri Aman 364, Sarikei 352, dan Sibu 332. Seluruhnya masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat. Kabut asap menyebabkan ratusan sekolah di sejumlah wilayah Sarawak ditutup sementara. Pemerintah Malaysia juga meminta warga membatasi kegiatan di luar ruangan. Baca Juga: WALHI Laporkan 11 Perusahaan ke Polda Kalbar Terkait Karhutla, Desak Pengusutan secara Transparan Kunjungan Pasien Terkait Kabut Asap Meningkat di Singapura Singapura juga mencatat penurunan kualitas udara selama periode kabut asap. Pada September 2026, indeks standar pencemaran atau Pollutant Standards Index (PSI) di wilayah tengah Singapura sempat mencapai 154, yang termasuk kategori tidak sehat. Dampak terhadap kesehatan masyarakat terlihat dari peningkatan kunjungan pasien. Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan, rata-rata kunjungan harian untuk kondisi yang berpotensi berkaitan dengan kabut asap meningkat dari sekitar 4.000 menjadi 5.000 kunjungan di poliklinik antara awal September hingga pertengahan Oktober 2026. Angka kunjungan ke unit gawat darurat juga naik dari sekitar 360 menjadi 440 per hari. Kenaikan tersebut masing-masing sekitar 25 persen di poliklinik dan 20 persen di unit gawat darurat. Kementerian Kesehatan Singapura menyebut peningkatan terbesar terjadi pada kelompok usia dewasa 18 hingga 64 tahun. Meski demikian, pemerintah Singapura menyatakan belum ada bukti kuat mengenai dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan kabut asap secara berkala. Kementerian juga mengingatkan bahwa tidak semua peningkatan gangguan pernapasan dapat dipastikan disebabkan oleh kabut asap, karena pada periode yang sama Singapura sedang memasuki musim influenza.

Menurut Dino, ASEAN sebenarnya telah memiliki mekanisme kerja sama untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas. Karena itu, masalah karhutla dapat dibicarakan secara terbuka melalui mekanisme yang telah disepakati negara-negara anggota.

Klaim Bukan Kesalahan Indonesia Perlu Dikaji

Meski menilai permintaan maaf Prabowo sudah tepat, Dino mengingatkan bahwa pernyataan kabut asap bukan kesalahan Indonesia perlu dikaji lebih mendalam.

Ia menyoroti adanya sejumlah perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran dan telah diusut di wilayah Indonesia.

"Tetapi kalau menyatakan it's not our fault, mungkin perlu dikaji lebih mendalam. Kalau bukan salah kita, kenapa ada perusahaan-perusahaan yang diusut? Berarti ada perusahaan yang penyebabnya di dalam wilayah kita," jelas Dino.

Dino juga mengaku bingung dengan polemik yang muncul. Menurut dia, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura sebenarnya memiliki pandangan yang sejalan, yakni sama-sama menentang perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

Puluhan Korporasi Diproses dalam Kasus Karhutla

Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia juga menyasar sejumlah perusahaan. Berdasarkan data Bareskrim Polri yang disampaikan pada 29 Oktober 2026, sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, empat perusahaan merupakan penanaman modal asing, sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri. Selain itu, Polri mencatat 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran yang mencakup lahan seluas 29.168,78 hektare.

Kalimantan Barat termasuk wilayah yang menjadi perhatian penegak hukum. Polda Kalbar menangani 33 laporan terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan pada 31 Oktober 2026 mengumumkan penetapan dua korporasi sebagai tersangka, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah.

PT MAP ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar areal kerjanya pada kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat. Penyidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak 20 Mei 2026.

Adapun PT GAP ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan terkait kebakaran pada areal perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kebakaran yang terjadi pada 2025 dan 2026 itu mencakup areal seluas 901,4 hektare.

Kementerian Kehutanan juga menyebutkan terdapat 11 korporasi lain yang masih dalam tahap penyidikan umum. Dua korporasi lainnya telah mencapai tahap berkas lengkap.

Di luar proses pidana, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan di tujuh provinsi. Sanksi tersebut berupa pembekuan, paksaan pemulihan ekosistem hutan, dan pencabutan izin.

Khusus di Kalimantan Barat, terdapat sembilan perusahaan yang masuk dalam daftar penerima sanksi administratif tersebut. Namun, sanksi administratif tidak sama dengan penetapan tersangka atau putusan bersalah dalam perkara pidana.

Seluruh proses hukum terhadap perusahaan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti. Penetapan tersangka juga belum berarti perusahaan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Kepercayaan Malaysia dan Singapura Perlu Dijaga

Mantan duta besar RI itu menilai hubungan dengan negara tetangga di ASEAN, terutama Malaysia dan Singapura, perlu mendapat perhatian khusus.

Dari 193 negara mitra, menurut Dino, Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan negara-negara terdekat. Kepercayaan dengan Malaysia dan Singapura telah dibangun selama puluhan tahun oleh para pemangku kebijakan luar negeri lintas era.

Ia menilai kepercayaan tersebut kini menurun karena sikap Indonesia yang cukup keras. Padahal, persoalan serupa pada masa lalu dapat ditangani dengan tenang melalui semangat "ASEAN Way".

Dino juga khawatir negara-negara lain ikut memperhatikan polemik tersebut dan mempertanyakan kepemimpinan Indonesia. Menurut dia, negara lain berharap Indonesia dapat tampil sebagai pemimpin yang bijak dan tenang.

Prabowo Sampaikan Permintaan Maaf di KTT ASEAN

Dalam KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11), Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap sampai ke Singapura dan Malaysia bukanlah kesalahan Indonesia.

Meski demikian, Prabowo tetap menyampaikan permohonan maaf kepada kedua negara tetangga tersebut.