PONTIANAK POST – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum menerbitkan izin pertambangan di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon maupun perairan di sekitarnya. Penegasan ini disampaikan menyusul sorotan terhadap sebagian wilayah perairan sekitar kawasan konservasi tersebut yang masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, kawasan TN Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Wilayah yang masuk dalam WUP hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitarnya, bukan kawasan konservasi yang menjadi habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Advertisement "Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan," ujar Anggia, Rabu (18/11).

Menurut dia, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan dalam wilayah usaha pertambangan.

Namun, status WUP tidak serta-merta memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan. Setiap rencana usaha tetap harus melalui tahapan perizinan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Advertisement Persyaratan tersebut antara lain kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. ESDM juga menegaskan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TN Ujung Kulon.

Penetapan wilayah perairan itu sendiri bukan kebijakan yang baru muncul tahun ini. Prosesnya bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 yang mencakup wilayah pertambangan di perairan laut. Usulan tersebut sempat dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemprov Banten kemudian kembali mengajukan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan itu selanjutnya masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, kemudian ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Penetapan terbaru tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Aturan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 itu memperbarui ketentuan sebelumnya.