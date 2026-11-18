Menteri HAM Natalius Pigai didampingi Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (ANTARA)

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PONTIANAK POST - Rencana relokasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke habitat alternatif belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, gagasan pemindahan satwa langka tersebut masih sebatas wacana yang terbuka untuk diperdebatkan.

“Yang jelas soal keputusan untuk pemindahan badak ini bukan keputusan resmi pemerintah, bukan keputusan resmi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini baru pada tahap wacana,” kata Pigai di Jakarta, Rabu (18/11).

Advertisement Penegasan tersebut disampaikan di tengah munculnya pro dan kontra mengenai usulan pemindahan sebagian populasi badak Jawa ke habitat lain. Perdebatan melibatkan masyarakat, akademisi, politisi, hingga penggiat lingkungan hidup.

Relokasi Badak Jawa Masih Menjadi Perdebatan

Pigai menilai perbedaan pendapat mengenai wacana relokasi merupakan hal yang wajar. Menurut dia, berbagai sudut pandang tersebut justru dapat memperkaya pembahasan untuk menemukan solusi konservasi terbaik.

Ia memastikan seluruh populasi badak Jawa hingga saat ini tetap hidup dan berkembang biak di habitat aslinya, yakni Taman Nasional Ujung Kulon.

Pigai juga mendorong kementerian dan lembaga terkait mempelajari keberhasilan konservasi gorila gunung di Rwanda. Menurut dia, upaya pelestarian satwa langka dapat dilakukan dengan mempertahankan keberadaannya di habitat asal tanpa relokasi.

Populasi Badak Jawa Diperkirakan 87–100 Ekor

Badak Jawa merupakan salah satu satwa paling langka di dunia. Kementerian Kehutanan pada September 2025 memperkirakan populasinya berkisar 87–100 individu dan seluruhnya hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Sementara itu, Statistik Taman Nasional Ujung Kulon 2025 mencatat populasi badak jawa meningkat dari 64 individu pada 2016 menjadi 81 individu pada 2023. Angka tersebut merupakan data historis hasil pemantauan Balai Taman Nasional Ujung Kulon, bukan jumlah sensus terbaru pada 2026.

Kabar positif datang pada 2026. Kementerian Kehutanan mengumumkan seekor anak badak Jawa kembali terpantau lahir di habitat alaminya pada Oktober 2026 melalui rekaman kamera jebak.

Anak tersebut merupakan keturunan kelima dari induk betina bernama Desy. Sebelumnya, Desy tercatat melahirkan Arjuna pada 2013, Arum pada 2015, Hawa pada 2018, dan Syauki pada 2024.

Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Ardi Andono menyebut Desy sebagai salah satu induk produktif di Semenanjung Ujung Kulon. Kelahiran tersebut menjadi salah satu indikator bahwa badak Jawa masih dapat berkembang biak secara alami di habitat asalnya.

Perburuan dan Kematian Menjadi Ancaman Serius

Di balik kabar kelahiran anak badak, populasi satwa langka ini juga menghadapi ancaman perburuan. Balai Taman Nasional Ujung Kulon pada Juni 2026 mengungkapkan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebanyak 10 badak Jawa menjadi korban perburuan liar dalam perkara yang ditangani.

Dalam perkara tersebut, sejumlah pelaku dijatuhi hukuman penjara 11 hingga 12 tahun. Putusan itu menunjukkan bahwa perburuan ilegal pernah memberikan dampak nyata terhadap populasi badak jawa di Ujung Kulon.

Selain perburuan, kematian individu bernama Musofa juga menjadi perhatian. Kementerian Kehutanan pada November 2025 menyatakan Musofa meninggal setelah menjalani translokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).

Berdasarkan hasil pemeriksaan nekropsi tim patologi IPB University, kematian Musofa disebabkan penyakit kronis bawaan yang telah diderita sebelum translokasi. Pemerintah menyebut temuan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat deteksi dini penyakit dan protokol keselamatan satwa.

Ketergantungan seluruh populasi badak Jawa pada satu kawasan menjadi tantangan besar bagi kelangsungan spesies ini. Kementerian Kehutanan menyebut keterbatasan habitat, rendahnya keragaman genetik, dan perkawinan sedarah atau inbreeding sebagai faktor yang meningkatkan risiko kepunahan.

Ujung Kulon Bukan Hanya Habitat Badak

Menurut Pigai, pelestarian Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya menyangkut keberadaan badak Jawa. Kawasan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan ekosistem, budaya, serta nilai filosofis masyarakat Banten.

Karena itu, ia meminta agar pembahasan mengenai relokasi tidak dilepaskan dari kepentingan pelestarian kawasan secara menyeluruh.

Wacana pemindahan badak Jawa juga memicu spekulasi publik karena muncul berdekatan dengan terbitnya aturan Kementerian ESDM Nomor 65 Tahun 2026 mengenai kawasan pengelolaan tambang serta proyek pembangunan jalan dari Rangkasbitung menuju Panimbang.

“Karena tiba-tiba ada Kepmen Kementerian ESDM, orang kait-kaitkan di antara kedua ini. Lalu orang juga kait-kaitkan dengan pembangunan jalan dari Rangkasbitung ke Panimbang,” ujarnya.

Pigai menilai keterkaitan yang berkembang di tengah masyarakat tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan resmi untuk memindahkan badak jawa dari Ujung Kulon.

“Itu mungkin silakan bisa diperdebatkan pro kontra. Itu hal yang biasa. Tapi bukan merupakan keputusan resmi pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto,” kata Pigai menegaskan.

Hashim Sebelumnya Ungkap Gagasan Relokasi

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, pada 12 November 2026 mengungkapkan adanya gagasan pemindahan sejumlah badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.

Menurut Hashim, pemindahan tersebut dimaksudkan untuk melindungi badak jawa dari berbagai risiko kepunahan akibat bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa, dan tsunami.